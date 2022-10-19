Песков: неизвестно, будет ли принято решение по созданию нового федерального округа

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на запрос ТАСС заявил, что не знает, будет ли принято решение по созданию нового федерального округа, в который войдут ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

По его словам, процесс интеграции новых регионов в российское правовое поле займет некоторое время.

«Какие будут приняты решения главой государства, я не могу сейчас сказать <...> Начался процесс их [новых регионов — «Газета.Ru»] интеграции в правовое, экономическое поля нашей страны. На это уйдет какое-то время», — отметил Песков.

Также он добавил, что сейчас в новых регионах России «особенное положение».