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Парламент Казахстана лишил Назарбаева пожизненного председательства в Совбезе

27 января 2022 22:13
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Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года.

Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании одобрили законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента республики Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности. Трансляция шла на сайте палаты, передает РИА Новости.

О том, что мажилис (нижняя палата) парламента ранее одобрил эти поправки на пленарном заседании, 19 января сообщил депутат Канат Нуров. Позже тексты законопроектов опубликовали на сайте сената.

Согласно заключению комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам палаты, поправки направлены на передачу полномочий председателя АНК и председателя Совбеза президенту страны. Так, в законе об Ассамблее исключается пожизненное право первого президента Казахстана — Елбасы (лидера нации) возглавлять ее, а в законе о Совете безопасности — пожизненное право возглавлять Совбез.

Кроме того, в парламенте обсуждаются изменения и дополнения в конституционные законы, сохраняющие Назарбаеву право входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" и главы Ассамблеи народа Казахстана. В апреле 2021 года Назарбаев заявил о решении покинуть пост председателя АНК и передать дела действующему главе республики. Полномочия председателя Совета безопасности перешли Касым-Жомарту Токаеву 5 января — в период массовых беспорядков в стране.

Впервые обратившись к казахстанцам с начала массовых беспорядков посредством видеообращения 18 января, 81-летний Назарбаев заявил, что всей полнотой власти в Казахстане обладает Токаев, а сам он — на пенсии. Тогда же экс-президент опроверг слухи о "конфликте или противостоянии в элите".

Фото: Михаил Метцель / ТАСС/РИА Новости

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