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Отсрочка от частичной мобилизации для многодетных отцов отменена

13 января 2023 12:55
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отсрочка от частичной мобилизации для многодетных отцов отменена

Глава комитета Госудумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина со ссылкой на члена Совета по правам Человека Ирину Киркору сообщила, что пункт Директивы Генштаба от 4 октября 2022 года об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя и более детьми отменен.

Как рассказывает Нина Останина, сообщение об отмене этого пункта Директивы было разослано российским военкомам, в последних числах декабря 2022 года.

Подпись под отменой отсрочки для многодетных отцов поставил, по сведениям Ирины Крикоры и Нины Останиной, генерал армии Валерий Герасимов, занимавший в то время пост начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Депутат Останина утверждает, что пыталась получить от Минобороны ответ на свою Правительственную Телеграмму от 30 декабря 2022 года: парламентарию не ответили сославшись на новогодние праздники.

Останина подчеркивает, что факт завершения частичной мобилизации означает, что призывать в армию отцов с тремя и более детьми не будут. Отмена отсрочки понадобилась, по мнению Останиной, в связи с тем, что сложно возвращать многодетных отцов, уже отправленных в зону СВО, пишет Обозрение.

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