Опубликована статья Путина об Украине

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Россия и Украина развивались как единая экономическая система на протяжении многих веков. Об этом говорится в статье президента РФ Владимира Путина в его статье об Украине, которая опубликована на сайте Кремля в понедельник, 12 июля, передают "Известия".

«Недавно, отвечая в ходе прямой линии на вопрос о российско-украинских отношениях, сказал, что русские и украинцы — один народ, единое целое. Эти слова — не дань какой-то конъюнктуре, текущим поли­ти­ческим обстоятельствам. Говорил об этом не раз, это мое убеждение. Поэтому считаю необходимым подробно изложить свою позицию, поделиться оценками сегод­няшней ситуации», — приводятся слова президента на сайте.

В статье Путин указал, что и русские, и украинцы, и белорусы являются наследниками Древней Руси, которая была круп­нейшим государством Европы. Славянские и другие пле­мена на громадном прост­ранстве — от Ладоги, Новго­рода, Пскова до Киева и Чернигова — были объединены одним языком.

При этом возникшую между сторонами «стену» российский лидер назвал трагедией. По его мнению, подобная ситуация возникла из-за «наших собст­венных ошибок, допущенных в разные периоды».

В публикации Путин рассмотрел историю взаимоотношений РФ и Украины, подчеркнув, что они не раз заключали соглашения и разрабатывали совместные проекты для укрепления связей и решения различных проблем. Однако впоследствии Украину начали превращать в «плацдарм против России», заявил президент.

Глава государства отметил, что произошедшее в 2014 году, в том числе евромайдан, а также современные события привели к уничтожению того, что сближало Москву и Киев. Однако в Крыму, по словам Путина, захотели сделать собственный выбор, как и жители Юго-Востока Украины, но «их записали в сепаратисты и терро­ристы» за желание «защитить свой дом, язык, свою жизнь».

Россия же, как подчеркнул глава государства, приняла меры для остановки братоубийства, но в настоящее время на Украине продолжают придерживаться агрессивной риторики и политики милитаризации.

«Все ухищрения, связанные с проектом «анти-Рос­сия», нам понятны. И мы никогда не допус­тим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей исполь­зовали против России. А тем, кто пред­примет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну», — написал Путин.

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году после проведенного референдума полуостров стал регионом России. Тогда 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ. Киев сохраняет претензии на Крым, объявив его временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители региона демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.

В том же году Киев начал военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

Фото: ТАСС