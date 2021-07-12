Опубликована статья Путина об Украине

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Россия и Украина развивались как единая экономическая система на протяжении многих веков. Об этом говорится в статье президента РФ Владимира Путина в его статье об Украине, которая опубликована на сайте Кремля в понедельник, 12 июля, передают "Известия".
«Недавно, отвечая в ходе прямой линии на вопрос о российско-украинских отношениях, сказал, что русские и украинцы — один народ, единое целое. Эти слова — не дань какой-то конъюнктуре, текущим политическим обстоятельствам. Говорил об этом не раз, это мое убеждение. Поэтому считаю необходимым подробно изложить свою позицию, поделиться оценками сегодняшней ситуации», — приводятся слова президента на сайте.
В статье Путин указал, что и русские, и украинцы, и белорусы являются наследниками Древней Руси, которая была крупнейшим государством Европы. Славянские и другие племена на громадном пространстве — от Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова — были объединены одним языком.
При этом возникшую между сторонами «стену» российский лидер назвал трагедией. По его мнению, подобная ситуация возникла из-за «наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды».
В публикации Путин рассмотрел историю взаимоотношений РФ и Украины, подчеркнув, что они не раз заключали соглашения и разрабатывали совместные проекты для укрепления связей и решения различных проблем. Однако впоследствии Украину начали превращать в «плацдарм против России», заявил президент.
Глава государства отметил, что произошедшее в 2014 году, в том числе евромайдан, а также современные события привели к уничтожению того, что сближало Москву и Киев. Однако в Крыму, по словам Путина, захотели сделать собственный выбор, как и жители Юго-Востока Украины, но «их записали в сепаратисты и террористы» за желание «защитить свой дом, язык, свою жизнь».
Россия же, как подчеркнул глава государства, приняла меры для остановки братоубийства, но в настоящее время на Украине продолжают придерживаться агрессивной риторики и политики милитаризации.
«Все ухищрения, связанные с проектом «анти-Россия», нам понятны. И мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну», — написал Путин.
Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году после проведенного референдума полуостров стал регионом России. Тогда 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ. Киев сохраняет претензии на Крым, объявив его временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители региона демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.
В том же году Киев начал военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.
Фото: ТАСС