Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара

180

22 января на должность заместителя главы городского округа Самара – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара назначена Оксана Губа.

Оксана Губа закончила Российскую академию правосудия по специальности «Юриспруденция», неоднократно проходила повышения квалификации по профильному направлению. С 2015 года работает по специальности, в том числе трудилась в Территориальном управлении Федерального агентства по

управлению государственным имуществом в Иркутской области, возглавляла правовой департамент Администрации городского округа город Дзержинск.

Дмитрий Попов, возглавлявший Правовой департамент ранее, назначен на должность Советника Главы городского округа Самара.