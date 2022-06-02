Одобрен шестой пакет санкций против России

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Послы стран ЕС на встрече в Люксембурге в четверг одобрили шестой пакет санкций против РФ, который включает ограничения для компаний в нефтяной и банковской сфере, а также на работу СМИ. Об этом говорится на странице французского председательства в ЕС в Twitter, передает ТАСС.

В частности, он содержит запрет на поставки российской нефти морским путем, что "в сочетании с индивидуальными мерами Польши и ФРГ, позволит сократить закупки на 92% до конца года". Данный пункт дополняется "возможностью введения запрета на импорт нефти из РФ по нефтепроводу". Кроме того, вводится запрет на предоставление услуг российским компаниям в нефтяной отрасли.

"Три российских банка, в том числе Сбербанк, и один белорусский банк" будут отключены от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. В рамках нового пакета санкций расширены ограничения на поставки товаров в Россию, которые затронут химическую и высокотехнологичную продукцию. Вводится "запрет на консалтинговые услуги для российских операторов". Также в списке значится "запрет трех российских медиаорганизаций, задействованных в распространении пропаганды", однако их названия не приводятся.

"Санкции вводятся против сотрудников органов безопасности и военного аппарата", в том числе в связи с событиями в Буче, также они затронут "предприятия промышленного и технологического сектора, связанные с российской агрессией, олигархов, субъектов российской пропаганды и членов их семей", сообщает французское председательство в ЕС.

Полный список лиц и организаций, на которых распространятся новые ограничения, а также подробное описание каждой меры будут опубликованы в Официальном журнале ЕС в пятницу. Санкции вступят в силу с момента публикации.

Минобороны России 3 апреля опровергло обвинения со стороны киевского режима в убийстве мирных жителей в Буче. В ведомстве заявили, что российские войска полностью покинули Бучу еще 30 марта, а "свидетельства преступлений" появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины. В Минобороны РФ также подчеркнули, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в видеообращении подтвердил, что в городе российских военных нет, при этом он не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Буче "фейковой атакой".

Фото: AP Photo/Virginia Mayo/ТАСС