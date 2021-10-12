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Обращение по вакцинации от всех фракций Самарской Губдумы к жителям региона

12 октября 2021 15:09
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Единственный научно доказанный и проверенный на практике способ полностью победить инфекцию – это массовая вакцинация. 

Обращение руководителей парламентских фракций Самарской Губдумы к жителям региона.

Уважаемые жители Самарской области!

Сегодня, к сожалению, мы наблюдаем, какими быстрыми темпами нарастает третья волна коронавирусной инфекции.

В Самарской области официальное число переболевших уже превысило 108 тысяч человек. При этом вирус быстро мутирует. Мы видим, что всё чаще заболевают молодые люди. Растёт заболеваемость и тяжёлые осложнения среди детей. Увеличивается общая статистика по госпитализации.

Правительство Самарской области, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, лично Губернатор региона предпринимают все необходимые меры. Открываются новые инфекционные отделения, увеличивается коечный фонд. В больницах региона уже 7 433 койки для заболевших коронавирусом. Будут открыты ещё 530 мест. 

Наши медики по-прежнему находятся на передовой нелёгкой борьбы, делают всё возможное, чтобы спасать жизни и здоровье людей. Единственный научно доказанный и проверенный на практике способ полностью победить инфекцию – это массовая вакцинация. 

Но сегодня в регионе наблюдается снижение темпов прививочной кампании от коронавируса по сравнению с июлем почти в 15 раз! Это очень большой спад, и в таких условиях остановить пандемию невозможно.

Уважаемые земляки! Сегодня каждый должен взять на себя ответственность за своё здоровье, за судьбу своих родных и близких. За судьбу Самарской области в целом. Главное сейчас – в кратчайшие сроки обеспечить массовую вакцинацию,  сформировать коллективный иммунитет и защитить тех, кто не может сделать прививку по медицинским показаниям. Это позволит, наконец, защитить наш регион, всех нас!    

Сейчас в каждой больнице Самарской области есть достаточное количество доз вакцины, проводится разъяснительная работа, врачи консультируют перед прививкой и обеспечивают наблюдение в постпрививочный период.  Заболеваемость после вакцинации и риски осложнений – минимальные.

И мы – руководители парламентских фракций Самарской Губернской Думы – призываем жителей региона, независимо от политических взглядов, пройти вакцинацию и строго соблюдать  рекомендации эпидемиологов. 

От этого зависит здоровье, жизнь и будущее всех нас!

Видео здесь.

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