Новый указ Байдена запрещает экспорт, продажу, поставку из США долларовых банкнот в Россию

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Новый указ о мерах в отношении РФ, подписанный в пятницу американским президентом Джо Байденом, запрещает экспорт, продажу, поставку из США долларовых банкнот в Россию, передает ТАСС.

"Запрещается: <...> прямые или косвенные экспорт, реэкспорт, продажа или поставки из США или американскими лицами, где бы они ни находились, долларовых банкнот правительству РФ или любому лицу, находящемуся в РФ", - сказано в тексте указа.

Кроме того, как сообщил Белый дом, Минфин США будет тщательно следить за соблюдением антироссийских санкций, в том числе за попытками обойти их с помощью сделок с вовлечением виртуальной валюты. "Министерство финансов [США] внимательно следит за любыми попытками обойти или нарушить связанные с РФ санкции, в том числе посредством использования виртуальной валюты, и намерено использовать широкий спектр полномочий для противодействия нарушениям", - сказано в сообщении.

Этот документ позволит в будущем накладывать ограничения на инвестиции в любой сектор российской экономики, добавили в Белом доме. "Указ создаст правовые полномочия для будущих ограничений на инвестиции [со стороны американских физических и юридических лиц] в любой сектор российской экономики", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что решение о том, в отношении какой отрасли стоит ввести рестрикции, должен будет принимать глава Министерства финансов США после консультаций с госсекретарем страны.