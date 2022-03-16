Новый ресурс «Объясняем. Самарская область» отвечает на вопросы жителей региона

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Правительство России совместно с АНО «Диалог» запустило информационный ресурс «Объясняем.рф». На сайте федерального проекта и в соцсетях ежедневно публикуются ответы на вопросы граждан по социально-экономическим темам.

В числе топ-тем, интересующих граждан: продовольствие, финансовый сектор и социальная защита. Ответы на вопросы готовят органы власти, профильные министерства и ведомства.

Задача проекта — предоставлять актуальную и достоверную информацию жителям всех регионов, от которых поступает большая часть вопросов. Для того, чтобы самарцы могли получить ответы на них, созданы паблики в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и в мессенджерах Telegram.

Большая часть запросов от жителей носит информационный характер. Люди спрашивают, какую помощь получат семьи с детьми, как будет работать транспорт. Некоторые интересуются, возможны ли перебои с лекарствами из-за введенных санкций, достаточно ли в магазинах продуктов первой необходимости.

Жительница Самарской области Анна Драненко обратилась за разъяснением, можно ли оформить социальный контракт на замену отопления. Минсоцдемографии региона пояснили: «По всем вопросам, касающимся оформления социального контракта, обратитесь, пожалуйста, в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства. Телефоны «горячей линии» КЦСОН по предоставлению социальной помощи на основании социального контракта указаны на сайте министерства».

Пользователь Татьяна Левкина интересовалась, где можно увидеть список лекарств, которые входят с перечень жизненно необходимых, в каком документе перечислены эти препараты. Представители регионального минздрава ответили: «С информацией по данному вопросу Вы можете ознакомиться в Постановлении от 12.10.2019 N 2406-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи».

Многие пользователи интересовались, хватит ли инсулина всем больным диабетом. На этот вопрос в паблике «Объясняем.рф» разметили подробный пост. Большую часть препаратов инсулина производят внутри страны. Сейчас в России зарегистрировано 17 препаратов инсулина и его аналогов: 13 из них — жизненно необходимы. Люди, которые нуждаются в инсулине, могут получить его бесплатно по рецепту лечащего врача. Основные мировые производители инсулина письменно подтвердили Минздраву РФ, что продолжат работу в России. Если нет инсулина в аптеке, то можно обратиться на горячую линию Росздравнадзора 8(800)550-99-03.

Дефицита не будет и с остальными лекарствами. По данным регионального минздрава, с начала года в Самарской области заключено более 500 государственных контрактов на поставку разных лекарственных препаратов. Это гарантирует, что в медучреждения региона поступит порядка 1,8 млн упаковок лекарственных средств. Сегодня в области порядка 400 000 жителей получают бесплатные лекарственные препараты. Госпредприятие «Самарафармация» продолжает активную работу по заключению госконтрактов с целью бесперебойного обеспечения пациентов необходимыми лекарственными препаратами.