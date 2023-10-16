Новую концепцию реновации территории стрелки рек Самары и Волги представили Дмитрию Азарову

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Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с руководством крупной российской строительной компании, которая в числе других предложила для рассмотрения свой масштабный инвестиционный проект по развитию стрелки рек Самары и Волги в областной столице. Это уже не первая концепция по реновации этой территории, которая была представлена руководителю региона.

«В историческом центре – сердце Самары – много работы. Прекрасно это понимаю. Да, многое сделано, но еще больше сделать предстоит», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Генеральный директор компании отметил, что стрелка рек, согласно проработанному проекту, «может стать изюминкой Самары и области, новым общественным и деловым центром, точкой притяжения жителей и гостей региона». При разработке концепции и мастер-плана развития территории архитекторы учитывали все аспекты: исторические, архитектурные, промышленные, ландшафтные, природные особенности города. Кроме того, изучались подходы развития пространств в крупных городах России и других стран.

«Мы рассматривали эту территорию, как уникальную, создавая новый и неповторимый облик городской среды и предусматривая коммерческую успешность проекта», – отметили во время обсуждения представители компании.

«У Самары есть несколько центров, и в этом ее особенность. Есть географический центр, есть административный, исторический. И стрелка рек тоже является частью города. Прошу все это тоже учитывать в концепции», – отметил губернатор.

Архитекторы, в частности, предложили сочетать жилые кварталы малой и средней этажности поблизости у воды с многочисленными зонами для отдыха, доступными для всех горожан и туристов. Проектировщики предусмотрели бизнес-центры, коммерческие объекты, социальную инфраструктуру, объекты культуры, спорта и арт-пространства. Проектом предусмотрена и портовая гавань. Дмитрий Азаров напомнил, что у многих самарцев есть свои плавсредства: «По количеству маломерных судов Самара находится на втором месте в России, уступая только Санкт-Петербургу».

«В Самаре и области уникальная и особенная природа. Вдохновляясь ею, мы начали думать о парковой составляющей территории, чтобы стрелка рек стала новой точкой притяжения», – рассказали архитекторы.

Участники встречи отметили, что при строительстве объектов важно учесть все детали. Внимания заслуживают расчеты по обеспечению энергоресурсами. В разговоре было предложено еще проработать другие варианты по архитектуре, стилю и цветовым решениям зданий. Был обозначен еще ряд дополнительных вопросов и предложений в связи с особенностью территории.

«Я сам житель Самары, с рождения здесь живу. И я бы очень хотел, чтобы территория преобразилась за счет масштабной реновации, которая коснется не только стрелки, но и города в целом. У нас есть перспективные площадки, над которыми мы тоже работаем. А стрелка – это место особое. Поэтому мы точно заинтересованы в развитии этой территории», – резюмировал Дмитрий Азаров.

Правительство Самарской области ведет активную работу по привлечению инвесторов в проекты по комплексной реновации территорий региональной столицы – перспективных с точки зрения дальнейшего развития городской среды. В качестве примера можно привести территорию около стадиона «Солидарность Самара Арена», где планируется строительство международного студенческого кампуса, площадки бывшего ЗИМ. Предложенная концепция развития стрелки после доработки будет вынесена на дальнейшее обсуждение.

Фото: Правительство Самарской области/ Светлана Осьмачкина