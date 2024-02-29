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Новая Зеландия ввела санкции против РФ за их обход

29 февраля 2024 09:19
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Новая Зеландия ввела санкции против РФ за их обход

В отношении российских предприятий и граждан были введены санкции со стороны Новой Зеландии. Об этом заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс, отметив, что новые ограничения направлены на запрет обхода старых.

«Новая Зеландия ввела санкции против 45 российских граждан и 16 организаций, которые участвуют в обходе ограничительных мер, в том числе при покупке технологий для российской оборонной промышленности», — заявил Уинстон Питерс. Его слова приводит правительство Новой Зеландии на своем сайте.

Отмечается, что санкции касаются запрета экспорта нефти России и Белоруссии через третьи страны. Помимо этого в них перечисляются ограничения для российских граждан.

С начала спецоперации Новая Зеландия 25 раз вводила санкции против России. Местный парламент даже принял специальный закон для расширения ограничений, пишет Ура.ру.

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