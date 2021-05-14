Николай Ренц об обновлении парка «скорых» в регионах: по инициативе президента жители Тольятти смогут получать оперативную помощь

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С предложением запустить соответствующую программу в стране к главе государства обратилась «Единая Россия».

Решение президента Владимира Путина о масштабном обновлении парка «неотложек» позволит еще оперативнее реагировать на вызовы и повысит качество оказания медицинской помощи жителям. Об этом заявил мэр Тольятти Николай Ренц на встрече с главврачом городской станции скорой медицинской помощи Сергеем Головатым. 12 мая они осмотрели имеющийся автопарк и обсудили планы по его обновлению.

На сегодняшний день в Тольятти работает пять подстанций скорой медицинской помощи. 700-тысячный город обслуживают бригады 63 специализированных автомобилей. В 2020 году в Тольятти поступило 13 новых карет скорой помощи и реанимобилей, однако потребность по-прежнему высокая. Необходимо менять не менее одной трети машин.

Николай Ренц подчеркнул, что служба «скорых» является одной из главных в системе здравоохранения, поэтому техническая составляющая, качество «карет» и условия для персонала всегда должны быть в числе приоритетных задач.

«В этом ключе очень отрадно было услышать из Послания президента о выделении дополнительных средств на закупку в службы скорой медицинской помощи России более 5 000 автомобилей. Это очень важная и нужная помощь. Например, в Тольятти 30% автомобилей эксплуатируются с 2013 года. Простои, затраты на их текущий и капитальный ремонт серьезно влияют на бюджет скорой медицинской помощи. И, безусловно, поступление новых машин в значительной степени эту проблему решит», - подчеркнул Николай Ренц.

В рабочей поездке главы Тольятти принял участие Николай Каравашкин - заместитель главврача по инфекциям тольяттинской городской клинической больницы № 5, участник предварительного голосования «Единой России». Он обратил внимание на оснащение и технические параметры специализированных автомобилей.

«Хочу, чтобы производители машин скорой помощи приняли во внимание рекомендации и пожелания сотрудников «неотложки». К примеру, чтобы салон был теплоизолированным и продумана эргономика кресел, потому что бригады практически сутки проводят в машине – это их рабочее место», - подчеркнул Николай Каравашкин.

Он обратил внимание и на низкую прочность некоторых автодеталей.

«Возьмем, к примеру, редуктор, который выпускает подножку скорой помощи. Он довольно быстро выходит из строя, в результате пациентам и сотрудникам сложно подниматься в салон», - добавил врач.

Напомним, 21 апреля в своем ежегодном Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин анонсировал масштабную программу обновления парка машин скорой помощи. В ближайшие три года в сельскую местность будет дополнительно направлено 5 000 новых специализированных автомобилей. Поддержку получат малые города, поселки городского типа и села страны. Это позволит практически полностью обновить парк машин скорой помощи в стране.

Говоря о реализации программы в Самарской области, губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров подчеркнул, что в Самарской области за последние три года полностью обновили автопарк службы скорой помощи — но время идет, и поддержка президента, поддержка федерального правительства в этом вопросе будет крайне важна.

Ранее к Президенту с предложением запустить программу обновления автопарка «скорых» в регионах обратилась «Единая Россия». Речь о необходимости замены автомобилей зашла на всероссийском форуме волонтеров-медиков, который организовала партия. Участники форума обратились к единороссам с просьбой подключиться к решению вопроса нехватки машин по стране. По их словам, эта проблема очень мешает оперативности работы медиков и приводит к долгому ожиданию врача не только в селах, но и в крупных городах.