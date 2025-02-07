Николай Патрушев и Игорь Комаров посетили ведущие судостроительные предприятия Нижнего Новгорода

Я нашел ошибку
Главные новости:
Специализированная техника распределена во все 16 лесничеств Самарской области, расположенных в 27 муниципальных образованиях.
Самарские лесники получили самую крупную партию техники за последние 10 лет
Отдельное внимание участники Совета уделили деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».
Вячеслав Федорищев провел Совет по науке и высшему образованию и вручил премии самарским ученым
В регионе живет 38 696 многодетных семей. Им оказывается 38 различных видов социальной поддержки.
Многодетная семья из Борского района получила всестороннюю помощь от государства
По легенде, в одном из цехов произошла авария, розлив масла привел к возгоранию.
В Тольятти подвели итоги деятельности и отработали навыки тушения пожара на «АвтоВАЗе»
В Самаре ночью -11, -13°С, днем -4, -6°С. Местами гололедица.
8 февраля в регионе, без осадков, местами изморозь, до -8°С
Завтра на «Чайке» пройдет центральный областной старт всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».
На лыжной базе «Чайка» прошла подготовка трасс к предстоящим выходным
Врачи провели костную аутопластику, фиксацию перелома металлофиксатором. Особенность такой операции - использование трансплантата из собственных тканей организма.
Тольяттинские врачи травматологи-ортопеды предотвратили разрушение сустава у девочки после ДТП
Юлия Некрасова отобралась в состав кандидатов в сборную России на сезон 2025-2026 года.
Самарская спортсменка выиграла Кубок России по стрельбе из лука
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.91
-1.15
EUR 100.68
-2.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится открытие комплексной выставки «Гордость и слава России в орденах и медалях»
Самарцев приглашают посетить музыкально-просветительскую программу «Приношение великой Архиповой»
«Лыжня России»: в день проведения гонки в Самаре будет работать дополнительный автобусный маршрут № 50у
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Николай Патрушев и Игорь Комаров посетили ведущие судостроительные предприятия Нижнего Новгорода

7 февраля 2025 17:25
146
На встрече с конструкторами и руководством завода Николай Патрушев обсудил проект «Речные магистрали», поддержанный Президентом России Владимиром Путиным.

6 февраля 2025 года помощник Президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев вместе с полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым посетил Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева и судостроительный завод «Красное Сормово».

Николай Патрушев осмотрел суда на подводных крыльях и провел испытания их моделей, посетил инженерно-конструкторский центр по разработке новых скоростных пассажирских судов. Особое внимание помощник Президента уделил экраноплану «Спасатель», созданному из переоборудованного ракетного экраноплана «Лунь».

На встрече с конструкторами и руководством завода Николай Патрушев обсудил проект «Речные магистрали», поддержанный Президентом России Владимиром Путиным. Это развитие маршрутов и причальной инфраструктуры, а также строительство современного пассажирского скоростного флота. Центральное конструкторское бюро активно работает в этом направлении: построено уже 19 судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» и 4 «Метеора 120Р», которые зарекомендовали себя на маршрутах в 6 регионах страны.

 «Скоростные суда и экранопланы нового поколения, разработанные предприятием, весьма востребованы для грузопассажирских перевозок на внутренних водных путях, на туристических и линейных маршрутах», — отметил Николай Патрушев.

Позже на встрече с руководством судостроительного завода «Красное Сормово» обсуждались вопросы производственной загрузки и финансово-экономические показатели, а также ключевые вопросы модернизации производства.

Отмечено, что в рамках инвестиционной программы ОСК на заводе «Красное Сормово» будет произведено технологическое и техническое перевооружение — уже разработана программа на 2025–2028 годы.

Исполнительный директор ПАО «Завод «Красное Сормово»» Сергей Ляшенко представил основные производственные объекты и суда, находящиеся на разных этапах строительства. В настоящее время в производственной программе завода серия сухогрузов проекта RSD59, серия круизных судов проекта «Карелия» и серия краболовов-процессоров КСП01. Николай Патрушев отметил востребованность выпускаемой заводом продукции.

 

Фото:   пресс-служба ПФО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Отдельное внимание участники Совета уделили деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».
7 февраля 2025  19:07
Вячеслав Федорищев провел Совет по науке и высшему образованию и вручил премии самарским ученым
102
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
7 февраля 2025  11:57
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
232
Самарские аграрии готовятся к весенней посевной кампании
7 февраля 2025  09:59
Самарские аграрии готовятся к весенней посевной кампании
264
Вячеслав Федорищев провел прием граждан.
6 февраля 2025  20:06
Вячеслав Федорищев: проблемный участок дороги на улице Демократической в Самаре отремонтируют в 2025 году
590
В Самаре из-за дорожных работ автобусы поедут в обход
6 февраля 2025  13:18
В Самаре из-за дорожных работ автобусы поедут в обход
542
Весь список