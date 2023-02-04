Невостребованные квартиры военных региональные власти смогут передавать льготникам

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Региональные власти смогут передавать льготникам невостребованное жилье, предназначавшееся для уволенных в запас военных. Соответствующий закон от 05.12.2022 №490 — ФЗ вступает в силу 4 февраля, пишет "Парламентская газета".

Получить жилплощадь таким образом смогут ветераны Великой Отечественной войны, члены их семей, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, инвалиды-чернобыльцы, семьи с детьми-инвалидами, ветераны боевых действий.

До принятия закона квартира, предназначенная для военных, могла остаться невостребованной — например, из-за смерти собственника, отказа от жилья или в связи с переездом. При этом регионы были вынуждены содержать такое жилье за счет собственных средств, а передать его другим претендентам у них права не было.

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