Назначен куратор Самары

Заместителю губернатора Самарской области Вячеславу Романову добавили работы. Он назначен куратором столицы региона. Об этом глава региона Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании в понедельник, 27 октября.

Судя по словам губернатора, отставку новое назначение подразумевает. Вячеслав Романов будет осуществлять курирование Самары по совместительству.

В качестве замгубернатора в зоне его ответственности находятся такие вопросы как природные ресурсы, экология, промышленность и торговля, взаимодействие с федеральными органами государственной власти, комиссией Государственного Совета РФ по направлению "Промышленность".

Ранее куратором Самары был заместитель председателя правительства Самарской области Виталий Шабалатов. Он выполнял данную работу с июля 2025 года, пишет Волга-Ньюс.