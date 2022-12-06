На заседании облправительства принят ряд решений об увеличении мер соцподдержки отдельных категорий жителей региона

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Только что завершилось заседание Правительства Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров и кабинет министров приняли целый ряд решений об увеличении мер социальной поддержки отдельных категорий жителей региона.



В ходе заседания был рассмотрен и утвержден ряд документов, подготовленных по поручению главы региона.



С 1 января 2023 планируется увеличить:



- ежемесячную выплату на содержание детей-сирот в семьях опекунов (попечителей), в том числе приемных семьях и устроенных на патронатное воспитание. Размер выплаты будет повышен до уровня 90 % от величины прожиточного минимума в Самарской области для детей – до 12 051 рубля на каждого ребенка.



- ежемесячную выплату ветеранам ВОВ – труженикам тыла, ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Самарской области.



- ежемесячную доплату к пенсии инвалидам боевых действий и членам семей погибших участников боевых действий, а также лиц, погибших при исполнении обязанностей военной службы.



- разовую выплату ко Дню Победы гражданам, родившимся на территории СССР в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Самарской области.



Также в ходе заседания Правительства был рассмотрен вопрос расширения числа получателей льготы в рамках программы социальной догазификации.



Сейчас получить льготу в размере 145 тыс. рублей на приобретение и установку газового оборудованию могут 17 категорий граждан. Принято решение добавить еще 4 категории, включая участников СВО и их семьи. Кроме того, принято решение продлить предоставление социальной выплаты на 2025 год.

Фото: пресс-служба правительства СО