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На заседании облправительства принят ряд решений об увеличении мер соцподдержки отдельных категорий жителей региона

6 декабря 2022 14:23
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Также в ходе заседания Правительства был рассмотрен вопрос расширения числа получателей льготы в рамках программы социальной догазификации.

Только что завершилось заседание Правительства Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров и кабинет министров приняли целый ряд решений об увеличении мер социальной поддержки отдельных категорий жителей региона.

В ходе заседания был рассмотрен и утвержден ряд документов, подготовленных по поручению главы региона.

С 1 января 2023 планируется увеличить:

- ежемесячную выплату на содержание детей-сирот в семьях опекунов (попечителей), в том числе приемных семьях и устроенных на патронатное воспитание. Размер выплаты будет повышен до уровня 90 % от величины прожиточного минимума в Самарской области для детей – до 12 051 рубля на каждого ребенка.

- ежемесячную выплату ветеранам ВОВ – труженикам тыла, ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Самарской области.

- ежемесячную доплату к пенсии инвалидам боевых действий и членам семей погибших участников боевых действий, а также лиц, погибших при исполнении обязанностей военной службы.

- разовую выплату ко Дню Победы гражданам, родившимся на территории СССР в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Самарской области.

Также в ходе заседания Правительства был рассмотрен вопрос расширения числа получателей льготы в рамках программы социальной догазификации.

Сейчас получить льготу в размере 145 тыс. рублей на приобретение и установку газового оборудованию могут 17 категорий граждан. Принято решение добавить еще 4 категории, включая участников СВО и их семьи. Кроме того, принято решение продлить предоставление социальной выплаты на 2025 год.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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