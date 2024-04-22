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В понедельник, 22 апреля 2024 года, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина провела оперативное совещание с руководителями министерств и главами муниципальных образований региона.

На совещании обсудили текущую паводковую ситуацию в муниципальных образованиях области. По информации регионального МЧС, на сегодняшний день в губернии остаются подтопленными 135 жилых домов, 662 приусадебных участка и три низководных моста. В их числе - 87 жилых домов и 174 приусадебных участка в м.р. Волжский.

На территории Волжского района 17 апреля в пос. Подлесный сельского поселения Черновский в связи с подтоплением был введен режим чрезвычайной ситуации. 19 апреля объявили режим повышенной готовности в связи с затоплением водозабора и отсутствием питьевого водоснабжения в сельском поселении Рощинский.

Как доложил глава района Владимир Медведев, за несколько дней уровень воды в реке Самара снизился, ситуация улучшается. В пунктах временного размещения в настоящее время эвакуированных людей нет. В поселке Рощинский подключена техническая вода по резервной схеме, осуществляется подвоз питьевой воды. Социальные объекты работают в нормальном режиме.

Что касается осуществления мер материальной поддержки жителям, чьи дома оказались подтопленными, глава района сообщил, что к настоящему времени осуществлены выплаты по 10 тысяч рублей на первоочередные нужды из областного бюджета, 44 из 486 принятых заявлений еще находятся в работе.

Напомним, что по решению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова жителям, потерявшим имущество из-за подтопления паводковыми водами, будет выплачено по 100 тысяч рублей. Дополнительная поддержка пострадавшим планируется и из бюджетов муниципального уровня.

На оперативном совещании рассмотрели еще один актуальный в это время года вопрос – организацию работы межмуниципальных маршрутов до садово-дачных массивов. В этом году перевозки организуются в городских округах Самара, Новокуйбышевск, Тольятти, Сызрань, всего действуют 66 маршрутов.

В Самаре перевозки пассажиров по садово-дачным маршрутам начались 20 апреля. Глава городского округа Самара Елена Лапушкина рассказала, что в этом году введен новый маршрут - №157а - от автостанции «Аврора» до массива «Черновские дачи» (в дополнение к маршруту № 157, который следует к тому же массиву от пл. Кирова). Всего в областной столице организовано 30 дачных маршрутов. В апреле и октябре перевозки будут осуществляться два раза в неделю, по субботам и воскресеньям. С мая по сентябрь на дачу можно будет уехать в два раза чаще – в среду, пятницу, субботу и воскресенье. Кроме того, перевозки совершаются во все нерабочие праздничные дни. Важно отметить, что рейсы на садово-дачные маршруты не будут выполняться в дни, когда будут работать автобусные маршруты, осуществляющие перевозки к городским кладбищам. В 2024 году это 5, 9, 12, 14 мая, 22 июня. Стоимость поездки по сравнению с прошлым годом не изменилась.

Участники совещания обсудили также, как ведутся работы по благоустройству и уборке мемориальных сооружений, в том числе воинских захоронений, надгробий, стел, обелисков в муниципальных образованиях Самарской области. Как доложил руководитель управления по взаимодействию с органами военного управления и российским казачеством департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Андрей Медников, в регионе насчитывается 902 воинских захоронения и 1095 мемориалов. Все воинские захоронения и мемориальные сооружения к празднику Победы в Великой Отечественной войне будут приведены в порядок. Благоустройство 299 объектов, требующее материальных вложений, планируется завершить до октября. Кроме того, в этом году в семи муниципальных образованиях будет восстановлено 15 воинских захоронений в рамках федеральной целевой программы по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

Фото: Андрей Савельев/пресс-служба Правительства СО