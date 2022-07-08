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Накануне Дня семьи, любви и верности в Самаре подвели итоги фотоконкурса «Пока все дома»

8 июля 2022 11:43
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Накануне Дня семьи, любви и верности в Самаре подвели итоги фотоконкурса «Пока все дома»

Инициировали конкурс семейных фотографий активисты партийного проекта «Крепкая семья».  Награждение лауреатов прошло в Самарской Губернской думе.

Самые лучшие воспоминания для каждого человека связаны с детством и с семьей. Время, проведенное за совместными делами, творческими занятиями родителей и детей, другие теплые моменты навсегда остаются в памяти и на фотоснимках, согревая наши сердца всю жизнь. Поймать эти светлые мгновения счастья смогли участники фотоконкурса «Пока все дома»

Конкурс проводился с 15 мая по 1 июля 2022 года на территории Самарской области в специально созданной группе в социальных сетях.  Принять участие могли все жители Самарской области, но были запланированы специальные подарки от глав муниципалитетов для жителей 20 избирательного округа – Безенчукского, Красноармейского районов и городского округа Чапаевск.

Инициаторами конкурса стали координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области, председатель комитета по здравоохранению, демографии, социальной политике в Самарской губернской думе Марина Сидухина и депутат Самарской губернской думы Олег Гладунов. 

Их идею поддержали члены общественного совета партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области и благотворительный фонд «Радость». Они и стали экспертами и жюри фотоконкурса «Пока все дома».

За время конкурса поступило более 200 писем от 77 участников с прикрепленными к ним семейными фотоснимками. На каждом фото – счастливые семьи. На этих фотографиях запечатлены улыбки родителей, счастливые глаза детей, радость и счастье.

«Для каждого человека семья – это самое главное, что есть у него. Потому, что именно в семье мы учимся любить, прощать, учим своих детей оберегать тех, кто дал нам жизнь – наших родителей. Именно в семье мы передаем своим детям эти семейные ценности. 

Если мы не будем говорить о семейных ценностях, передавать это нашим детям, то конечно, то семейные ценности начинают стираться. Мы не можем этого допустить. Мы посчитали, что тепло и эмоции семейных фотографий – это то, что так необходимо сейчас всем нам, то, что мы можем показать жителям нашего региона», - отметила координатор партийного проекта «Крепкая семья» Марина Сидухина.

В этом году фотоконкурс проходил во второй раз. Сейчас конкурс локализуется на отдельных территориях самарского региона, но есть возможность распространить эту практику и на другие муниципалитеты, сделать его региональным, считает депутат.

«То тепло, которое передается от всех вас, говорит о том, что вы искренние, открыты и ваши фотографии подтверждение этому», - подчеркнула председатель парламентского комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина, обращаясь к победителям фотоконкурса в номинации «Лучшая работа в городском округе Самара».

По мнению депутата Самарской Губернской Думы Олега Гладунова («Единая Россия») победители в этом конкурсе все, кто подал заявки и разместил свои фотографии. 

«Люди поймали момент, растворились друг в друге на фотографии, застыли в одном мгновении. Они восхитились тем, что у них получилось, почерпнули для себя важность того пути, по которому они идут, поделились этой фотографией с нами, что тоже достойно большого уважения. Именно в этом они все являются победителями. Хочу поздравить вас с победой и этим знаменательным, молодым праздником – Днем семьи, любви и верности. Я хочу вам пожелать любви, верности и семейного тепла», - отметил Олег Гладунов.

Поздравляя победителей конкурса и.о. руководителя штаба «Молодой гвардии» Единой России» Антон Родионов выразил надежду, что в дальнейшем этот фотоконкурс достигнет федерального масштаба. Аналогов этому конкурсу пока нет, и Самарская область сможет подать пример другим регионам, уверен он.

В городском округе Самара 1 места удостоилась Наталья Адъякимова за фото «Только дома мы можем быть настоящими». Второе место у Анны Ловцовой за работу «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя Мать». Третье место у Екатерины Куприяновой за фото «Наш маленький мир».

Победители городского этапа конкурса получили в подарок от партии «Единая Россия» брендированные рюкзаки для семейных прогулок и подарочные карты в магазин цифровой техники.

Гран-при конкурса получила Лидия Гаврилова из села Купино Безенчукского района за фотоработу «Семейное счастье». 

Лучшие работы фотоконкурса опубликованы на официальном сайте Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» http://samara.er.ru

На официальном сайте Благотворительного фонда «Радость» http://фондрадость.рф/,

а также на официальной странице Конкурса в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/public213322171.

 

Победители фотоконкурса «ПОКА ВСЕ ДОМА» 

М.р. Безенчукский:

1 место: Алтунина Юлия Ивановна (пгт. Безенчук). Работа «Путешествие с семьёй»

2 место: Созданина Наталия Владимировна (пгт. Безенчук). Работа «Семья – источник вдохновения!»

3 место: Соловьёв Михаил Викторович (пгт. Безенчук). Работа «Счастливая семья».

 

М.р. Красноармейский:

1 место: Кельчина Олеся Олеговна (с. Красноармейское). Работа «Любовь к Родине начинается с любви к семье и дому»

2 место: Цыкина Мария Михайловна (с. Красноармейское). Работа «Дети-цветы жизни! В них весь смысл и любовь!»

3 место: Коминова Наталья Владимировна (п. Братский). Работа «Память поколений».

 

г.о. Чапаевск:

1 место: Давыдова Татьяна Олеговна (г.о. Чапаевск). Работа «С семьёй - по жизни».

2 место: Хорошева Екатерина Геннадьевна (г.о. Чапаевск). Работа «Пока все дома. Семья.»

3 место: Кургаева Танзиля Нафиковна (г.о. Чапаевск). Работа «Хорошая семейная жизнь делает тебя сильнее!!!»

 

Специальные призы глав муниципалитетов

 

М.р. Безенчукский: Баннова Елена Сергеевна (пгт Безенчук). Работа «Семья – это один из шедевров природы!»

М.р. Красноармейский: Голодович Татьяна Вячеславовна (с. Красноармейское). Работа «Мы можем все, когда мы вместе»

Г.о. Чапаевск: Иванова Татьяна Александровна (г.о. Чапаевск). Работа «Мои внуки - моё богатство!»

 

г.о. Новокуйбышевск:

1 место: Равилова Алсу Димовна (г.о. Новокуйбышевск). Работа «Если наши дети — цветочки жизни, то внуки — сладкая малинка! Ps. Тимур и его семья❤»

2 место: Сметанина Вероника Алексеевна (г.о. Новокуйбышевск). Работа «Семейная сказка».

 

г.о. Самара:

1 место: Адъякимова Наталья Сергеевна (г.о. Самара). Работа «Только дома мы можем быть настоящими».

2 место: Ловцова Анна Александровна (г.о. Самара). Работа «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя Мать».

3 место: Куприянова Екатерина Валерьевна (г.о. Самара). Работа «Наш маленький мир».

Теги: Единая Россия

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