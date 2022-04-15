На заседании облправительства предложено предоставить новую меру поддержки на организацию дачных маршрутов

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Сегодня, 15 апреля, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл внеочередное заседание регионального кабинета министров. На заседании областного Правительства были рассмотрены и одобрены 4 актуальных вопроса.

В преддверии открытия дачного сезона на заседание кабмина был вынесен законопроект, направленный на улучшение организации дачных перевозок. Члены Правительства обсудили внесение изменений в Закон Самарской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации транспортного обслуживания населения на территории Самарской области».

Действующий закон предусматривает предоставление местным бюджетам городских округов области субвенций из областного бюджета на осуществление мероприятий по организации регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы при условии применения органами местного самоуправления регулируемых тарифов. Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин пояснил, что субвенции направлены на финансовое покрытие расходов муниципалитетов в рамках реализации ими отдельных государственных полномочий исключительно по организации самих перевозок на садово-дачные массивы. Законопроект предлагает закрепить обязанность органов государственной власти Самарской области по компенсации расходов городских округов на возмещение недополученных доходов перевозчиков, осуществляющих эти перевозки.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов:

«Дачные перевозки всегда пользуются большим спросом. Мы уверены, что в этом году муниципальные образования организуют дачные перевозки четко, ритмично, строго по графику. Решение, которое мы с коллегами сегодня обсудили, направлено на предоставление новой прямой меры поддержки, субсидии из регионального бюджета на возмещение расходов перевозчиков на организацию дачных маршрутов. Раньше эти расходы несли муниципалитеты, сегодня регион берет их на себя. Это решение, безусловно, поможет муниципалитетам, укрепит финансовое состояние предприятий, которые занимаются общественными перевозками, обеспечит бесперебойность, стабильность, ритмичность дачных маршрутов».

Таким образом, в случае одобрения законопроекта депутатским корпусом, будут значительно расширены меры поддержки муниципалитетов в части развития общественного транспорта.

«Не так давно регион более 290 млн направил в муниципалитеты в качестве прямых субсидий на компенсацию недополученных расходов за перевозку льготных категорий граждан. И сейчас, если депутаты одобрят наше предложение, дополнительные средства будут направлены еще и на дачные маршруты», — подчеркнул Виктор Кудряшов.

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева представила законопроект, подготовленный в целях совершенствования организации деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними, а также в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства.

В соответствии с Законом Самарской области № 77-ГД органы местного самоуправления наделены отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству. Установленное кадровое обеспечение органов опеки и попечительства не менялось с 2008 года. Регина Воробьева отметила, что за 14 лет объем полномочий органов опеки значительно возрос: «В настоящее время специалистами органов опеки и попечительства реализуется более 60 полномочий, предусмотренных законодательством РФ. С 2019 года этот объем дополнительно увеличился еще по 8 направлениям». Законопроектом предлагается увеличить число специалистов, наделенных госполномочиями по опеке и попечительству.

«Растет общий объем мер социальной поддержки, растет объем работ, который мы выполняем во всех сферах, связанных с поддержкой населения, и, в частности, относящихся к опеке и попечительству. Эти полномочия сейчас переданы органам местного самоуправления. Для того чтобы охватить вниманием каждую замещающую семью, заниматься этим вопросом системно и делать это качественно, целесообразно пересмотреть нормативы по количеству специалистов органов опеки и попечительства. Тем более, что это не делалось уже много лет», — подчеркнул председатель областного Правительства.

Члены регионального кабмина одобрили внесение законопроекта на рассмотрение Самарской Губернской Думы. Вопросам социального обеспечения в губернии уделяется приоритетное внимание. Поддержка тех, кто нуждается в помощи – часть Стратегии лидерства, которая реализуется в регионе по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

На заседании Правительства также одобрили вопрос о направлении в Самарскую Губернскую Думу отчета о результатах деятельности Правительства Самарской области, подготовленного на основе материалов региональных органов исполнительной власти. Документ прошел процедуру согласования со всеми заинтересованными органами власти. Напомним, отчет, включающий наиболее значимые итоги работы регионального правительства и охватывающий ключевые сферы социально-экономического развития, ежегодно представляется в Самарскую Губернскую Думу в соответствии со статьей 67 Устава Самарской области.

В заключение члены облправительства приняли решение о предоставлении бюджетного кредита бюджету муниципального района Большеглушицкий на рефинансирование долговых обязательств муниципального района перед областным бюджетом. На заседании прозвучало, что привлечение бюджетного кредита позволит оптимизировать и сократить расходы на обслуживание муниципального долга по сравнению с аналогичными расходами в случае привлечение коммерческого кредита.