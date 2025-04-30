Я нашел ошибку
Главные новости:
За три первых месяца 2025 года в областной бюджет поступило 71,9 миллиарда рублей, что составляет 24 % от годового плана (299 миллиардов рублей).
На заседании облправительства представлен отчет об исполнении областного бюджета
И сегодня Дом офицеров Самарского гарнизона продолжает вести военно-патриотическую и культурно-досуговую работу среди военнослужащих округа.
Сегодня отмечает 100 - летний юбилей Дом офицеров Самарского гарнизона имени К.Е. Ворошилова 
С начала 2025 года коллективную диспансеризацию прошли 309 сотрудников 8 организаций города.
Более 300 жителей Чапаевска прошли диспансеризацию на рабочем месте
В рамках тренировок были отработаны различные сценарии ЧП, произведена эвакуация персонала, отработаны вопросы реагирования на происшествия экстренных служб.
В Самаре прошли ежегодные масштабные антитеррористические учения
В этом году турнир пройдет в статусе международного и объединит борцов со всей страны и не менее 10 стран дальнего и ближнего зарубежья.
В Самаре состоится юношеский турнир по греко-римской борьбе «Новая высота»
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +15, +17°С.
1 мая в регионе днем местами небольшой дождь, до +19°С
"100 тысяч рублей теперь выплачиваем при постановке на учет по беременности студенткам, обучающимся очно в вузах и ссузах региона."
Вячеслав Федорищев: "В Самарской области начала действовать новая мера поддержки будущих мам"
Республика Сербия для Самарской области - ценный, стратегически важный экономический партнер.
Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация Республики Сербия
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.56
-0.99
EUR 93.17
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии прошла серия мастер-классов от чемпионов и призеров Олимпийских игр по баскетболу
СОУНБ проведет танцевальный вечер "Майская вечерка"
Самарцев приглашают в зоопарк на День леопарда
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

На заседании облправительства представлен отчет об исполнении областного бюджета

30 апреля 2025 21:15
91
За три первых месяца 2025 года в областной бюджет поступило 71,9 миллиарда рублей, что составляет 24 % от годового плана (299 миллиардов рублей).

В среду, 30 апреля 2025 года, состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел по поручению Вячеслава Федорищева первый вице-губернатор – председатель Правительства Михаил Смирнов. В заседании приняли участие главы министерств, муниципальных образований, представители Самарской Губернской Думы, органов правопорядка и надзорных органов. Заседание транслировалось в прямом эфире.

Региональный кабинет министров рассмотрел десять вопросов. Работа заседания началась с доклада заместителя председателя Правительства — министра финансов Самарской области Ольги Собещанской об исполнении областного бюджета.

За три первых месяца 2025 года в областной бюджет поступило 71,9 миллиарда рублей, что составляет 24 % от годового плана (299 миллиардов рублей). Основной объем доходов составили собственные налоговые и неналоговые поступления (66, 7 миллиарда рублей).

Запланированный объем расходов на 2025 год составляет 357,7 миллиарда рублей. В первом квартале расходы областного бюджета произведены в объеме 74,8 миллиарда рублей. Наибольший удельный вес в кассовых выплатах областного бюджета составили расходы на национальную экономику, социальную политику, образование и здравоохранение. Михаил Смирнов отметил, что исполнение бюджета идет в соответствии с плановыми показателями.

Заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова доложила о ходе строительства двух школ в Тольятти: в 18-м квартале (севернее жилого дома № 78 по ул. 70 лет Октября) и в 14-А квартале (по улице 40 лет Победы) Автозаводского района.  Строительство школ осуществляется на условиях концессионного соглашения. Строительная готовность первого объекта  составляет 51%, второй – 26%. Участники заседания утвердили постановление, которое определяет сроки, источники и объемы финансирования строительства. Это позволит завершить строительство важных для города социальных объектов.

Отдельным вопросом участники заседания рассмотрели возможность исключить речные перевозки пассажиров скоростными судами из сферы государственного регулирования тарифов.

«Предлагается исключить из регулируемых видов деятельности речные перевозки скоростными судами на подводных крыльях в связи с переводом данного вида перевозок транспорта в формат госконтракта в рамках Водного кодекса», — доложила о предложениях комитета по ценовому и тарифному регулированию исполняющая обязанности руководителя Алена Гаршина.

Это позволит установить свободные цены, обеспечит возможность сформировать максимально гибкое расписание движения судов и создаст благоприятные условия для работы подрядных организаций. Министры регионального Правительства единогласно поддержали предложение.

Глава регионального кабмина Михаил Смирнов при этом особо подчеркнул, что сохраняются все меры господдержки, и нововведение не приведет к росту стоимости переезда для пассажиров.

Кроме того, рассмотрен проект распоряжения Правительства, подготовленный в целях продолжения реализации инфраструктурного проекта по строительству станции метро «Театральная». Распоряжение предполагает изменение существенных условий контрактов, к числу которых относятся сроки выполнения работ и их стоимость, скорректированная в связи с проведением государственной экспертизы. Принятые изменения позволят продолжить строительство объекта. Ранее правительственная комиссия по развитию территорий приняла решение о продлении срока возврата бюджетного кредита, выделенного на строительство станции метро «Театральная», в связи с приостановкой работ на объекте. Проект распоряжения Правительства требует небольшой доработки, и будет подписан в ближайшие дни.

На заседании Правительства также было одобрено распоряжение Правительства о начале подготовки объектов ЖКХ и социальных объектов к отопительному сезону 2025-2026 годов. В документе определен перечень поручений профильным организациям и муниципалитетам по подготовке к зиме. Проектом распоряжения предусматривается создание комиссий (штабов) по подготовке организаций ЖКХ к работе в предстоящий осенне-зимний период, формирование планов по готовности объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период.

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
ООО «НАМИ Инновационные компоненты» в Волжском районе.
19 апреля 2025, 14:17
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев приняли участие в торжественном открытии производства автокомпонентов в Самарской области
ООО «НАМИ Инновационные компоненты» в Волжском районе. Экономика
1664
Прошло очередное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» в формате ВКС, под председательством Вячеслава Федорищева.
20 марта 2025, 15:53
Вячеслав Федорищев предложил создать Союз производителей и разработчиков БАС
Прошло очередное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» в формате ВКС, под председательством Вячеслава Федорищева. Политика
2781
Гостей региона заинтересовали возможности, созданные для инвесторов в ОЭЗ.
17 марта 2025, 14:09
Делегация Мордовии познакомилась с работой предприятий и инвестплощадок Самарской области
Гостей региона заинтересовали возможности, созданные для инвесторов в ОЭЗ. Экономика
2732
В центре внимания
За три первых месяца 2025 года в областной бюджет поступило 71,9 миллиарда рублей, что составляет 24 % от годового плана (299 миллиардов рублей).
30 апреля 2025  21:15
На заседании облправительства представлен отчет об исполнении областного бюджета
86
Республика Сербия для Самарской области - ценный, стратегически важный экономический партнер.
30 апреля 2025  18:13
Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация Республики Сербия
166
Электрички из Самары в Новосемейкино временно заменят автобусом
30 апреля 2025  13:47
Электрички из Самары в Новосемейкино временно заменят автобусом
230
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников пожарной охраны с профессиональным праздником
30 апреля 2025  12:40
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников пожарной охраны с профессиональным праздником
264
«Крылья Советов» вошли в элитный клуб команд России
30 апреля 2025  11:40
«Крылья Советов» вошли в элитный клуб команд России
224
Весь список