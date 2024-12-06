На заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО обсудили вопросы демографии и пробации

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6 декабря 2024 года в Мордовии Игорь Комаров принял участие в 74-м заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа, которое прошло под председательством координатора, председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Евгения Люлина.

Реализация национальных проектов, в том числе направленных на поддержку семей, – ключевая цель на ближайшие годы. Об этом говорил Президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшемся 5 декабря 2024 года. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что до 2030 года на реализацию национального проекта «Семья» планируется направить более 17 триллионов рублей. Этот проект призван объединить новые и уже существующие меры поддержки родителей с детьми, с акцентом на увеличение числа многодетных семей в России.

Реализацию национальных проектов, направленных на поддержку семей с детьми, обсуждали и в ходе работы Ассоциации. Законодатели обратили внимание на проблемы, касающиеся демографической ситуации в регионах, а также меры, направленные на повышение рождаемости.

Евгений Люлин отметил, что у Ассоциации довольного много идей, которые регионы ПФО готовы предложить для внесения изменений в федеральное законодательство, – это решение жилищного вопроса, создание семейных МФЦ, модернизация учреждений социального обслуживания, создание комнат матери и ребенка в вузах.

«Год семьи подходит к концу, но это не означает, что поддержка семей с детьми будет приостановлена. В частности, будут продлены материнский капитал, льготная ипотека для многодетных семей, выплаты в размере 450 тысяч рублей на третьего ребенка, также с 2025 года в России начнут действовать новые национальные проекты, направленные на улучшение демографической ситуации и, в том числе, поддержку семей с детьми: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья». В настоящее время в Приволжском федеральном округе насчитывается более 430 тысяч многодетных семей. Помимо федеральных программ, активно реализуются региональные меры поддержки, такие как выделение земли, обеспечение детей до шести лет лекарствами, бесплатное питание в школе и льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Важно помнить, что для полноценного использования государственной поддержки многодетными семьями необходимо усиливать разъяснительную работу», – обратился к участникам заседания полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

В заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа принял участие председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. Он выступил с программным докладом «О демографической ситуации в субъектах Приволжского федерального округа и мерах по реализации мероприятий, направленных на увеличение продолжительности жизни граждан».

«Сегодня семья – это своего рода стратегический ресурс, а грамотное управление демографическими процессами – одно из главных условий социально-экономического развития страны и регионов. Министерство труда России по поручению главы государства разработало проект Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года. Ключевые цели Стратегии - это сохранение населения за счет повышения рождаемости, повышение благосостояния и качества жизни российских семей, развитие семейно-ориентированной инфраструктуры и другие» - подчеркнул председатель Думы.

Геннадий Котельников обратил внимание, что решение вопросов демографии неразрывно связано с развитием сферы здравоохранения в целом и его первичного звена в частности. А это – большая потребность в фельдшерско-акушерских пунктах, офисах врачей общей практики, перинатальных центрах, врачебных амбулаториях. «Это – обширная тема для отдельного рассмотрения. Думаю, мы с вами сможем сделать это на одном из будущих заседаний Ассоциации» - высказал предложение спикер.

В Программе социально-экономического развития региона на 5 лет, которую представил Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ключевое направление – это народосбережение, повышение демографических возможностей и забота о каждом жителе.

В Самарской области семьям предоставляется 38 мер поддержки, 14 из них – новые, которые были введены в этом году в рамках реализации Указа Президента России «О мерах социальной поддержки многодетных семей».

Только на реализацию мер этого Указа в текущем году из областного бюджета дополнительно выделено 1,5 миллиарда рублей.

Новая мера поддержки – предоставление единовременной выплаты в 100 тысяч рублей женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет.

Решению жилищного вопроса способствует программа «Молодая семья». В этом году в её рамках улучшат жилищные условия 1 185 молодых семей региона.

Большое внимание в регионе уделяется старшему поколению. Самарская область стала одной из первых в стране, где стартовал проект по внедрению системы долговременного ухода. Это помощь нуждающимся гражданам в самообслуживании на дому, оказание им социальных услуг, работа Центров дневного пребывания для пожилых. В настоящее время участниками проекта являются 1 450 граждан.

В регионе также реализуется закрепленная в областном законе стационарозамещающая технология «Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов». В 2024 году уход по этой технологии получили 212 человек.

Подводя итог, Геннадий Котельников представил конкретные предложения по итогам работы Ассоциации, которые предлагается вынести на федеральный уровень. Среди них – увеличение финансирования для обеспечения жильем многодетных семей, создание на всей территории России семейных многофункциональных центров, оказывающих социальные услуги семьям по принципу «одного окна». Речь идёт и об открытии в вузах комнат матери и ребенка для студенческих семей, а также о введении карты «Активное долголетие» для старшего поколения и другие.

Безусловно, необходимо значительное увеличение финансирования мер поддержки семей во всех регионах и в целом – комплексный и системный подход к решению демографических проблем.

Законодатели также обсудили меры, направленные на увеличение продолжительности жизни граждан.

В Указе Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» установлены такие целевые показатели: к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни должна составить 78 лет, а к 2036 году – 81 год. Кроме того, планируется, что разница в продолжительности жизни между жителями разных регионов сократится на 25%.

Полпред Игорь Комаров отметил, что для достижения положительных результатов необходимо выявлять причины и факторы, влияющие на демографическую ситуацию, распространять успешные практики и внедрять новые направления.

Другой темой обсуждения стала реализация Федерального закона «О пробации в Российской Федерации» в регионах Приволжского федерального округа. Напомним, пробация – это комплекс мер, направленных на социальную адаптацию осужденных.

Сейчас, согласно этому закону, ее применяют в отношении тех, кто находится в местах лишения свободы или исполняет наказание, не связанное с изоляцией от общества. С 1 января 2025 года ее начнут применять к гражданам, освободившимся из учреждений уголовно-исполнительной системы.

Вместе с полпредом Игорем Комаровым в Саранске работал его подопечный – участник программы «Время героев», инициированной Главой государства, подполковник полиции Иван Амиров.

В рамках заседания Ассоциации законодателей ПФО по предложению ее координатора Евгения Люлина утвержден план работы на 2025 год.

Фото: пресс-служба Полномочного представителя Президента в ПФО