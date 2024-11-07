На выставке «Сила в правде» депутат-единоросс передал образцы трофейной техники в музей поискового движения

Самарские добровольцы из «Поискового движения России» многое знают о вооружении времён войны и понемногу знакомятся с образцами трофейной техники из зоны СВО. Ребята из поисковых отрядов «Сокол» Самарского государственного университета и «Путь к Победе» из Борского района посетили первую в России передвижную выставку трофейной техники НАТО «Сила V правде – гордость и Победа», уничтоженной и захваченной военнослужащими группировки войск «Центр» в ходе специальной военной операции на авдеевском и донецком направлениях.

В экспозиции представлены 14 единиц техники, произведённой на Украине, в США, Великобритании, Турции и других странах. Среди них танк Abrams, бронетранспортёры М113, "Казак", Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer и другие. Ребята побывали и в шатрах выставки, посвящённых беспилотникам и стрелковому оружию. Многие экспонаты выставки им хотелось увидеть и в музее поискового движения.

Пополнять экспозицию самарским поисковикам помогает депутат фракции «Единая Россия» регионального парламента Александр Живайкин: «Приехал к ребятам не с пустыми руками. У наших поисковиков очень солидный музей артефактов времен Великой Отечественной войны, который понемногу пополняется современными трофеями с СВО. Теперь среди экспонатов музея будет храниться НАТОвский транспортировочный контейнер для гранатомета»,

«Когда мы говорим об исторической памяти, важно не просто повторение мантр «Мы чтим память!», а сохранение себя, нашей страны в этом мире и историческом пространстве. Такие выставки, такие встречи с молодыми ребятами перечёркивают навязанные в компьютерных играх шаблонные модели представления войны. Эти ребята точно в силах отличить графически воссозданные условия войны и события, которые происходят сейчас», - считает депутат регионального парламента, член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» Александр Живайкин.

«Выставка интересная, поразил танк Abrams, про который говорили, что он непобедимый. Оказался подбитый бойцами 2-ой гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Руководил действиями расчёта наш земляк, уроженец Кинеля. Гордимся нашими парнями!», - поделился Александр Живайкин.

Напомним, что выставка трофейной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа» — это совместный проект Центрального военного округа, партии «Единая Россия», полпредства в УрФО и правительств регионов. Экспозицию уже посетили более 1 млн человек, в Самаре ее увидели более 50 тысяч жителей региона. Самарцы и гости областной столицы могут также познакомиться с образцами боевого вооружения времен Великой Отечественной войны, с экспонатами выставки, посвященной Параду Памяти в Куйбышеве 1941 года.

Здесь же работает мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, полевая почта «Письмо солдату», рядом проходят мастер-классы по плетению маскировочных сетей.