На Украине планируют обложить крымчан налогами

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На Украине хотят обложить жителей Крыма налогами, пишет РИА Новости со ссылкой на портал "Обозреватель".

Планируется отменить свободную экономическую зону "Крым", созданную в 2014 году. В итоге на украинцев, проживающих на российском полуострове, который Киев считает своим, будут распространяться такие же налоговые правила, как и внутри страны.

По действующему законодательству украинцы, проживающие в Крыму, считаются иностранцами, поэтому с них не взимаются общегосударственные налоги и сборы, однако при этом им недоступны украинские банковские услуги и пенсионное обеспечение.

Фото: pixabay