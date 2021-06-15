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На Украине планируют обложить крымчан налогами

15 июня 2021 21:21
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Планируется отменить свободную экономическую зону "Крым", созданную в 2014 году.

На Украине хотят обложить жителей Крыма налогами, пишет РИА Новости со ссылкой на портал "Обозреватель".

Планируется отменить свободную экономическую зону "Крым", созданную в 2014 году. В итоге на украинцев, проживающих на российском полуострове, который Киев считает своим, будут распространяться такие же налоговые правила, как и внутри страны.

По действующему законодательству украинцы, проживающие в Крыму, считаются иностранцами, поэтому с них не взимаются общегосударственные налоги и сборы, однако при этом им недоступны украинские банковские услуги и пенсионное обеспечение.

 

Фото:   pixabay

Теги: Крым налоги Украина

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