На связи – вся губерния: Дмитрий Азаров провел большую встречу с активом МКД

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В среду, 18 января, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров провел встречу с председателями и активистами советов многоквартирных домов. В режиме ВКС в ней приняли участие около 10 тысяч человек: кроме самих старших по домам, это члены регионального кабмина, главы муниципальных образований, представители управляющих компаний и организаций, контрольных ведомств и надзорных органов, депутатского корпуса.

«Проведение таких совещаний становится традиционным на территории Самарской области. Считаю это правильным. Мы действительно делаем одно дело. Благодарю всех председателей МКД за вашу работу – столь нужную и важную, не всегда благодарную, но безусловно необходимую для нашего региона, для нашего общества, для всех людей, которые обращаются к вам за помощью и хотят эффективно управлять своими квартирами, жилым фондом», - отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам совещания.

Глава региона подчеркнул, что сегодня, в особый период, когда многие наши земляки встали на защиту интересов Родины, крайне важно самым внимательным образом относиться к семьям защитников Отечества: «Наш гражданский долг - в первую очередь окружить заботой и поддержкой родных и близких людей наших военнослужащих. Мы вместе многое сделали и, уверен, еще многое сделаем для поддержки наших Вооруженных сил, наших защитников Отечества. Эта работа, безусловно, будет продолжена. Огромное спасибо всем, кто принимает в этом участие. Это крайне важно, - отметил руководитель области. - Поверьте, нашим защитникам Отечества это очень дорого. Это придает им силы, уверенность в себе и в том, что здесь, на родной земле, о них помнят, о них заботятся. Безусловно, при этом мы должны всемерно помочь, оказать защиту и поддержку семьям военнослужащих».

Дмитрий Азаров напомнил, что Самарская область стала первым регионом, где был разработан системный подход по помощи семьям военнослужащих – социальный паспорт, который сегодня уже работает в качестве цифровой платформы.

«Мы настроили работу органов местной власти, социальных служб, систем здравоохранения, образования и так далее на постоянный контакт с родственниками военнослужащих. Надеюсь, что и старшие по домам, которые знают о семьях защитников Отечества, самым внимательным образом относятся к этим семьям. Забота лишней не бывает, - отметил Дмитрий Азаров. - Понимаю, что должное отношение в душе есть у каждого, но крайне важно эту работу выстроить на системном уровне, на всех этапах - на этапе взаимодействия с органами местного самоуправления, с бюджетными учреждениями, оказания медицинской помощи, помощи по реабилитации и, конечно же, помощи в качественном предоставлении услуг ЖКХ, решении возникающих вопросов. Рассчитываю, что так и будет. Знаю, что в большинстве советов МКД уже это обсуждение прошло - именно так работа организована по семьям военнослужащих. Огромное вам за это спасибо».

На встрече было отмечено, что сегодня на штабе по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина была одобрена программа Самарской области по модернизации системы коммунальной инфраструктуры стоимостью более 5 млрд рублей. Половину наш регион получит в виде прямой федеральной поддержки из Фонда развития территорий, то есть из федерального бюджета. Это позволит модернизировать, заменить более 750 км коммунальных сетей. В свою очередь это послужит защите сетей от аварий и сбоев.

В ходе встречи обсуждались вопросы реализации проекта «Ресурсный центр поддержки актива «Мой дом», который стартовал по поручению Главы региона в 2021 году и направлен на защиту прав жителей в сфере ЖКХ, повышение качества управления, содержания и ремонта МКД Самарской области. Благодаря участию в этом проекте многие жители губернии теперь напрямую успешно решают вопросы сферы ЖКХ со своими управляющими компаниями, сокращается количество обращений и жалоб в госжилинспекцию.

Руководитель государственной жилищной инспекции Самарской области, главный жилищный инспектор Виктория Каткова доложила о результатах реализации проекта «Мой дом» за 2022 год. В рамках этого регионального проекта поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК был проведен большой объем работы. Состоялись более 270 семинаров-тренингов по вопросам управления МКД с общим охватом свыше 9000 активистов советов МКД. В семинарах участвовали также представители ГЖИ, депутаты СГД, представители управляющих компаний, ресурсонабжающих организаций, структур МВД и иные представители органов власти в соответствии с запросом активистов. Тематика затрагивала возможности информационной системы ГИС ЖКХ, бескомиссионной оплаты ЖКУ, подачи обращений УК и ТСЖ в органы власти, проведения общих собраний в заочной форме.

По словам руководителя инспекции, непосредственно с семинаров поступило 450 обращений, из них больше всего - от жителей Самары и Тольятти. «Анализируя тематику обращений, можно выделить наиболее часто встречающиеся: к управляющим компаниям, по содержанию МКД – 57 %, к сотрудникам МВД – 21%, по начислению коммунальных платежей за услуги ЖКХ – порядка 12%», - привела статистические данные Виктория Каткова.

В целях содействия решению вопросов, связанных с текущим содержанием, эксплуатацией и ремонта МКД, действовала горячая линия. Кроме того, была организована работа территориальных ресурсных центров поддержки актива Самарской области проекта «Мой дом». На территории области создано 103 таких территориальных ресурсных центра: 34 – в Самаре, 21 – в Тольятти, в других муниципальных образованиях в совокупности – 48. Во всех центрах есть координаторы, отвечающие за организацию работы на местах, установлены графики приема граждан. В 2022 году в ресурсный центр поступило более 10800 обращений. Из них по 9000 даны устные консультации, 900 – на личных приемах, 900 письменных обращений. На базе территориальных ресурсных центров проводились приемы граждан сотрудниками ГЖИ, МФЦ, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций.

Большая работа была направлена на повышение гражданской активности самих жильцов. «В результате работы ГЖИ с советами МКД число обращений и жалоб граждан снизилось на 15%, - отметила Виктория Каткова. - Если в 2021 году в ГЖИ поступило в общей сложности порядка 48 тысяч обращений, то в 2022 году – 41 тысяча».

В сотрудничестве с надзорными органами проводятся профилактические мероприятия, направленные на стимулирование добросовестного соблюдения требований управляющими компаниями. За 2022 год проведено более 7600 таких мероприятий. Снижение количества обращений говорит о результативности взаимоотношений между председателями советов МКД, УК, органами надзора, которые выстраиваются именно в рамках работы регионального проекта «Мой дом».

В 2023 году реализация проекта продолжится. На встрече было предложено сформировать отдельный практический просветительский курс именно для председателей ТСЖ, ТСН. По сведениям системы ГИС ЖКХ, на территории региона на 1 января 2023 года 1309 ТСЖ, в управлении которых находится 1722 МКД.

Кроме того, Виктория Каткова предложила подключить к проекту административные комиссии Самарской области. Это коллегиальный орган, уполномоченный рассматривать дела административных правонарушений, которые зачастую связаны с вопросами благоустройства территории МКД, как то: парковка на газонах, земляные работы, снос зеленых насаждений и другие. Включение административных комиссий в проект «Мой дом» позволит обеспечить постоянную связь с гражданами и возможность незамедлительно реагировать на поступающую информацию о правонарушениях.

Опытом своей работы поделились активисты МКД. Игорь Маслов, который является председателем Совета не только многоквартирного дома в Самаре по ул. Ново-Вокзальной, 15, но и еще трех домов, а также членом правления в трех других домах, рассказал, что вместе с жителями за небольшой промежуток времени им удалось улучшить многое. Благодаря пересмотру взаимодействия с провайдерами на территории МКД, в частности, внедрению системы авансовых платежей, привлечению новых провайдеров и арендаторов с условием членского взноса, удалось значительно увеличить доходную часть. Прибыль МКД в среднем увеличилась и составляет сейчас от 300 до 500 тысяч рублей в год. По всем домам было произведено обследование по энергоэффективности МКД. После этого были рекомендованы виды работ, необходимые для уменьшения стоимости платы за коммунальные услуги для жителей, но при сохранении качества получаемой услуги. «На сегодняшний день часть работ мы уже провели, и в наших квитанциях экономия составляет от 3 до 5 %. В дальнейшем мы также планируем улучшения по энергоэффективности. ЖК “Краснодонская д.10” уже находится в реестре энергоэффективных домов на сайте Фонда реформирования ЖКХ», - отметил он.

Еще одна составляющая успешного опыта – это активное участие жителей, коллег председателей МКД в различных конкурсах и программах. Например, ЖК “Физкультурная, д.103” - победитель конкурса “Надежный партнер” от ПАО “Т-Плюс”, в номинации «самая низкая стоимость за отопление». Игорь Маслов отметил, что уже несколько лет жители участвуют в программе «Комфортная городская среда», и за это время им удалось благоустроить дороги и тротуары. «На сегодняшний день люди, проживающие в наших домах, видят максимальную пользу и удобство», - говорит председатель МКД. Сейчас образовавшуюся прибыль жители собираются направить на софинансирование благоустройства по программе «СОдействие». Также в планах – получить на один из домов знак отличия «Дом образцового содержания» в рамках проекта, который реализует Фонд содействия реформированию ЖКХ. «В Самаре пока таких прецедентов не было. Мы надеемся, что один из наших домов будет первым, который получит знак отличия», - уточнил Игорь Маслов.

Он также обратил внимание на происходящие изменения в законодательстве - и в связи с этим в рамках программы «Мой дом» для председателей МКД необходимы правовые консультации.

Глава региона оценил усилия активистов и пожелал им успеха. «Простая формула, и секретов никаких нет: поработать над повышением доходов, позаботиться о том, как сократить расходы и обеспечить активность граждан. Но это сказать легко, а вот сделать, конечно, непросто. Я рад, что у вас это получается, вы смогли разумно, по-хозяйски отнестись к тем возможностям, которые есть, увеличить доходы МКД. Конечно, абсолютно правильно, что эти средства в первую очередь направили на энергоэффективность и получили сокращение расходов, экономию по квитанции, как вы сказали. Это направление, определяющее эффективность деятельности МКД и жилищной сферы в целом», - подчеркнул Губернатор.

Дмитрий Азаров отметил также приложенные усилия по вовлечению в жителей в решение вопросов жилищно-коммунальной сферы. «Активность граждан является определяющей для получения дополнительных преференций и по программе «СОдействие» и ФКГС. Подавайте заявку, я уверен, что все получится», - отметил он и поручил главе района оказать помощь в оформлении заявки.

По поручению Губернатора, которое он дал региональному правительству, до конца месяца будет проведено обучение для председателей МКД. «Некоторые изменения происходят не только в законодательстве, но и в методиках, в том числе, проведения различных конкурсов, отборов как на региональном, так и на федеральном уровнях. Попрошу буквально в ближайшее время такое обучение по происходящим изменениям провести. Рассчитываю, что региональное отделение партии подключится самым активным образом. Попрошу в течение следующей недели утвердить план-график этих работ», - подчеркнул Глава региона.

Наталья Сафарова из Тольятти рассказала, что в 2020 году она стала председателем Совета МКД одного из домов в Автозаводском районе. Она призналась, первое время ей было трудно, был ряд сложностей, но ей очень помогли обучающие семинары в рамках проекта «Мой дом»: «Хочу выразить огромную благодарность организаторам и руководителям семинаров проекта «Мой дом», которые я посещала вместе с активом нашего дома».

Ольга Васильева поделилась опытом создания ТСЖ в Куйбышевском районе Самары. Первоначально жильцы отнеслись к идее перехода к форме ТСЖ крайне настороженно, но, как рассказала Ольга Васильева, удалось людей объединить и заинтересовать их общим делом: «Теперь в нашем доме живут не просто соседи, а настоящая дружная команда».

Дмитрий Азаров отметил, что считает ТСЖ самой эффективной формой управления: «Эта совместная работа с жителями объединяет. Благодарю вас и каждого старшего по дому, председателя ТСЖ, кто взял на себя ответственность, проявил инициативу».

Любовь Крупина, председатель совета МКД по улице Советская, д. 74 Центрального района Тольятти, озвучила ряд проблем по работе с УК «Центр-дом». По ее словам, УК не предоставляет собственникам квартир документацию, не отчитывается по расходам на текущий ремонт, выставляет завышенные квитанции по платежам, недолжным образом проводит обслуживание дома. Так, как сообщила Любовь Крупина, из-за недолжного содержания подвала там 11 января произошел пожар. В результате инцидента дом на сутки остался без света, а в местах общего пользования электричество отсутствовало 5 дней. Глава региона потребовал доложить по ситуации главу Тольятти Николая Ренца.

«До настоящего момента по этой УК жалоб не было. Те замечания, которые им ранее поступали через ГЖИ, они устраняли. Сейчас есть претензии к УК, работаем вместе с ГЖИ. При необходимости будем помогать жителям дома провести собрание, чтобы выбрать другую УК», - сообщил Николай Ренц.

Людмила Симонова, активист Совета МКД одного из домов Сызрани, председатель ТОС «Монгора», рассказала о том, как сильно преобразился город благодаря реализации различных программ по благоустройству – и в этом есть заслуга самих жителей. «В прошлом году много работы проведено, все жители радуются таким преображениям. Люди поверили, что, участвуя в проектах, программах и конкурсах, можно преобразить свои территории, - сказала Людмила Симонова. - Хочу поблагодарить Вас, Дмитрий Игоревич. С Вашим приходом наша область ожила, такие изменения по благоустройству – это дорогого стоит. Спасибо Вам огромное!»

Глава региона подчеркнул, все изменения были бы невозможными без участия неравнодушных, активных и инициативных жителей, их включенности в процессы по преображению родной земли: «Только совместно все это можно реализовать».

Людмила Симонова предложила возобновить практику проведения форумов активистов общественного самоуправления. Она отметила, что такие форматы не только полезны для обмена опытом, но и несут важную образовательную функцию, так как работа в секциях позволяет актуализировать знания по вопросам, связанным с управлением домовым имуществом. Дмитрий Азаров предложение поддержал и поручил подготовить такой форум уже во 2 квартале текущего года.

Также жительница Сызрани обозначила вопрос замены лифтов в доме по пр. Гагарина, 47, активистом Совета МКД которого она является. Проведение таких работ планировалось ранее. Министр ЖКХ и энергетики Самарскрй области Александр Мордвинов сообщил, что торги по 4 лифтам состоялись в прошлом году, в первом полугодии 2023 года кабины будут заменены на новые.

«Мы заявляли о масштабной программе по замене лифтов. Многое сделано в 2022 году, на 2023 год планы также масштабные», – подчеркнул Глава региона. В прошлом году были заменены 615 лифтов. На текущий год запланировано к установке порядка 800 кабин. Также часть лифтов будет заменена по региональной программе. Таким образом, суммарно за два года (2022-2023) в губернии будут обновлены 1500 кабин.

Анна Коновалова, активист Совета МКД из Сызрани и председатель ТОС «Образцовская», поделилась опытом участия жителей в проекте «СОдействие», благодаря которому удалось благоустроить сквер, детские игровые площадки, территории для отдыха. «Жители сами выезжали на территории, участвовали в разработке проекта», - отметила Анна Коновалова. Вместе с тем, она обозначила проблему - рядом с благоустроенными площадками хотелось бы видеть и красивые фасады домов, ремонт которых по региональной программе запланирован только после 40-х годов. Глава региона подчеркнул, что озвученный вопрос крайне важен – необходим комплексный подход, чтобы старые фасады не диссонировали с новыми объектами благоустройства. Дмитрий Азаров поручил проработать возможность включения в программы по благоустройству территорий и работы по приведению в порядок фасадов домов.

Жительница Тольятти Любовь Попова задала вопрос о включении управляющими организациями в сметы на ремонт домов работ, которые явно не требуются – например, при замене светильников в списке работ появляется заготовка дров. Глава региона поручил министру ЖКХ и энергетики региона Александру Мордвинову в течение двух недель провести встречу по данному вопросу с участием всех заинтересованных ведомств.

Разговор со старшими по домам продлился более двух часов. У активистов МКД была возможность задать вопрос Главе региона, руководителям министерств и ведомств не только по видеосвязи, но и через мессенджер. Как отметила руководитель исполкома реготделения партии Ирина Кочуева, всего поступило 255 вопросов. В основном, они касались качества отопления, благоустройства, порядка начислений по общедомовым счетчикам.

Жители также поднимали вопросы взаимодействия с сетевыми организациями. Так, например, жительница улицы Ленинградской из Тольятти пожаловалась на плохое качество отопления. По ее словам, обращения в сетевую организацию результата не дали. Жительница Куйбышевского Самары пожаловалась на неисправность работы колодца, вопрос не решается продолжительное время. К решению оперативно подключился руководитель СКС Владимир Бирюков, бригада выехала на место уже в процессе совещания.

Глава региона поручил главам городов взять все поступившие в ходе встречи обращения на особый контроль. Также Дмитрий Азаров предложил организовать серию семинаров-совещаний по взаимодействию с сетевыми организациями, чтобы реакция на обращения старших по домам было более оперативной и качественной. «В ходе этих встреч необходимо оказывать и методологическую поддержку старшим по домам. Вопросы, наиболее часто звучащие на семинарах-совещаниях, должны быть представлены и в нашей методичке, которую мы должны доводить до старших по домам. План проведения таких семинаров-совещаний должен быть сформирован, проводить можно в гибридном формате – и в режиме вебинаров, и очных встреч», - отметил Глава региона.

В завершение встречи Губернатор выразил благодарность активистам МКД за неравнодушие, активность, включенность, ежедневное участие в решении вопросов, которые определяют жители той или иной территории, того или иного дома. И вновь напомнил, как важно сейчас окружить заботой семьи военнослужащих: «Люди иной раз просто сейчас не обращают внимания ни на что, сконцентрировав свое внимание на своих родных, близких, находящихся в зоне СВО. Сегодня ваша забота людям нужна как никогда, искренне вас благодарю за то, что эта забота сегодня людьми ощущается. А то, что наши встречи будут регулярны, излишне повторять - это совершенно точно так. Что наметили - обязательно сделаем», - заключил Губернатор.

Фото: пресс-служба правительства СО