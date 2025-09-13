На платформе ДЭГ проголосовали уже 80% зарегистрировавшихся избирателей

В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) принимают участие 24 региона — сегодня выборы стартовали также в Курганской области и Северной Осетии — Алании. На 12:00 мск явка ДЭГ в этих регионах составляет 65% и 35% соответственно.
Всего на федеральной платформе к этому времени голоса отдали более 1,3 млн человек. Общая явка составляет 80% от зарегистрированных на ДЭГ избирателей.
Топ регионов по явке на 12:00 мск
— Смоленская область — 86%
— Магаданская область — 85%
— Свердловская область — 84%
— Костромская область — 83%
— Белгородская, Липецкая области, Чувашия — 82%
Сколько длится голосование
Проголосовать на выборах с помощью платформы ДЭГ можно до 20:00 14 сентября по местному времени.
Если вы не подавали заявление на участие в ДЭГ заранее, сделать выбор можно на своём избирательном участке. Адрес указан в личном кабинете избирателя на Госуслугах.