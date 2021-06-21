На коллегии минобра РФ Дмитрий Азаров поднял вопрос об увеличении  бюджетных мест в вузах региона

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21 июня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в работе коллегии Министерства науки и высшего образования РФ, которую провел министр Валерий Фальков. Участие в коллегии – возможность пролоббировать интересы региона, заявить на федеральном уровне о решениях и проектах, которые сегодня являются актуальными для развития Самарской области.

Участники заседания обсудили результаты деятельности в сфере развития науки и высшего образования за 2020 год и актуальные задачи на 2021 год.

По словам Валерия Фалькова, в прошлом году система образования работала в сложнейших условиях. Из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции большинство учебных учреждений в короткие сроки перешли на дистанционное обучение.

«В целом система образования справилась. Мы выдали все дипломы выпускникам 2020 года и в беспрецедентных условиях организовали удаленный формат работы, – отметил Глава Министерства науки и высшего образования РФ. – Несмотря на ковидные условия, мы получили хорошие результаты по национальным проектам «Образование» и «Наука».

Ключевыми задачами на 2021 год Валерий Фальков назвал дальнейшее создание условий для выявления и развития талантов, повышение доступности бесплатного высшего образования в регионах, продолжение развития и поддержки фундаментальных научных исследований.

Особый акцент глава Министерства науки и высшего образования РФ сделал на важности вакцинации для развития системы образования и социально-экономического развития страны в целом и призвал всех занятых в сфере образования сделать прививку, чтобы уже в сентябре во всех учебных заведениях была возможность заселить студентов в общежития и полноценно организовать учебный процесс.

«Мне бы очень хотелось, чтобы мы все понимали, что мы все в равной степени: и ректоры вузов, и команды университетов, и руководители научных институтов, и министерства, – ответственны за то, как будет развиваться ситуация. – подчеркнул Валерий Фальков. – В системе образования работает огромное количество людей, и нужно приложить максимум усилий к тому, чтобы ситуация не развивалась по негативному сценарию».

Также в ходе заседания коллегии Валерий Фальков сообщил о направлениях деятельности министерства в сфере молодежной политики. Так, успешной оказалась новая программа трудоустройства молодежи, которая будет масштабирована в этом году. Также была реализована программа содействия занятости студентов в условиях пандемии. Более 100 вузов приняли участие и профинансировали данную программу. Благодаря этому большое количество студентов, оказавшихся в сложной ситуации, уже получили материальную поддержку.

Об актуальных задачах в системе высшего образования региона рассказал губернатор Дмитрий Азаров, который активно отстаивает интересы Самарской области на федеральном уровне. Глава региона поблагодарил Министерство образования и науки РФ и лично Валерия Фалькова за увеличение количества бюджетных мест в вузах Самарской области. Так, в 2021 году вузы Самарской области получили на 1039 бюджетных мест больше, чем в 2020 году.

«Это конечно, повышает доступность образования, создает условия, чтобы талантливые девчонки и мальчишки оставались здесь, на родной земле, учились, творили, работали, создавали семьи», — отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор сообщил, что сегодня ведущими отраслями промышленности региона являются космическая отрасль, нефтеперерабатывающее производство, химия и нефтехимия, строительство, производство строительных материалов, машиностроение, металлообработка. В настоящее время в рамках этих направлений предусмотрено достаточное количество мест, которое обеспечивает кадровую потребность.

Вместе с тем, в Самарском регионе необходимы высококвалифицированные специалисты в области юридических наук. В рамках судебной реформы открылся Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Для обеспечения его работы и развития всей судебной системы появилась необходимость в создании дополнительных мест для обучения.

Также острым остается вопрос с кадрами в образовании. Квалифицированные педагогические специалисты для Тольятти – крупнейшего моногорода в стране численностью 700 тысяч человек готовят в Поволжском Православном институте.

«На территории региона подготовку педагогических кадров осуществляет 6 вузов, в том числе молодой, уникальный вуз – Поволжский православный институт с концепцией непрерывного гуманитарного образования. К сожалению, действующая методика контроля распределения цифр приема не позволяет ему добиться высоких значений показателей, с учетом небольшого опыта работы этого вуза, хотя он уже принимает студентов из разных регионов», – обратил внимание глава региона.

Губернатор подчеркнул, что в регионе ведется активная работа для того, чтобы перспективная молодежь, ребята, которые заканчивают школу, оставались и получали образование на Самарской земле.

«За счет областного бюджета мы доводим контрольные цифры приема по программам высшего образования. Всего ежегодно за счет областного бюджета обучается около 800 студентов», — проинформировал губернатор.

Кроме того, Дмитрий Азаров, заявил о возможности Самарской области выступить в качестве пилотного региона по созданию межвузовского кампуса.

«При активном участии вузов, совета ректоров вузов Самарской области, Правительства региона, у нас разработан проект по созданию межвузовского кампуса в Самаре. Правительство Самарской области обладает существенным опытом реализации проектов реализации государственно-частного партнёрства, наш регион № 1 в сфере ГЧП в стране, — отметил губернатор. — Мы рассчитываем поучаствовать в этой работе и готовы выступить пилотным регионом по созданию этого кампуса».

Губернатор подчеркнул, что успешный опыт межвузовского взаимодействия в Самарской области накоплен и благодаря научно-образовательному центу «Инженерия будущего» мирового уровня. Лучшие в стране результаты работы НОЦ в 2020 году стали возможны благодаря профессиональному сопровождению со стороны федерального министерства науки и высшего образования.