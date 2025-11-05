На форуме «Россия – спортивная держава» Вячеслав Федорищев подписал соглашения о популяризации различных видов спорта

52

Сегодня, 5 ноября, в Самарской области начал работу XIII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». В программе форума принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Глава региона подписал соглашение о сотрудничестве между Правительством Самарской области и Общероссийской общественной организацией «Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России». От Комитета документ подписал Президент Общероссийской общественной организации «Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России» Борис Гришин.

«Уверен, наше соглашение не рамочное, а достаточно конкретное и позволит всем мальчишкам и девчонкам, людям старшего возраста в том виде спорта, который они приняли для себя как свою философию, развиваться, дарить нам победы, которые потом станут победой нашей страны, а самое главное — быть здоровыми и счастливыми», — отметил Вячеслав Федорищев.

Кроме того, глава региона Вячеслав Федорищев подписал соглашение между Правительством Самарской области и Общероссийской общественной организацией «Федерация триатлона России» о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта. От федерации триатлона подпись поставила руководитель Общероссийской общественной организации «Федерация триатлона России» Ксения Шойгу.

«Нам точно есть куда расти, и мы точно сможем вместе вырасти. Невероятно активная команда. Шесть стартов в следующем году. У нас планы на открытие как минимум одного, а может, и двух отделений. Я очень надеюсь, что вы будете активно включены в грантовую политику Федерации триатлона, потому что оборудование – это одна из ключевых вещей, в которых нуждаются все юные и взрослые спортсмены. Ну и, конечно, я бы очень хотела попробовать свои силы и поучаствовать у вас в следующем году в триатлоне, который, на мой взгляд, проходит на невероятно высоком уровне», — сказала руководитель Общероссийской общественной организации «Федерация триатлона России» Ксения Шойгу после подписания соглашения, обращаясь к главе региона, участникам и гостям форума.

Еще одним соглашением, подписанным сегодня в рамках форума, стало соглашение между Правительством Самарской области и общественно-государственным объединением «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» о сотрудничестве в сфере развития и популяризации физической культуры и спорта. Его подписали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» Анатолий Гулевский.

«На самом деле во всей стране спортивное общество «Динамо» оказало огромное влияние на самочувствие, на наше здоровье, на спортивную составляющую молодых людей, взрослых спортсменов. 102 года истории, и до сих пор «Динамо» является одним из двигателей развития спорта в нашей стране», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Помимо этого, на форуме был подписан ряд соглашений между Министерством спорта Самарской области и спортивными Федерациями, в числе которых Федерация настольного тенниса России, Федерация падел России. А также подписано соглашение между Министерством спорта Самарской области и Общероссийским общественным движением «Здоровое отечество».

Отметим, что XIII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит с Самарской области с 5 по 7 ноября. Это одно из главных событий в спортивной отрасли, в ходе которого обсуждаются ключевые темы в области физической культуры, профессионального и массового спорта. Форум станет площадкой возможностей для диалога и обмена опытом. Форум объединяет олимпийских чемпионов, руководителей отраслевых органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, спортивных федераций и объектов спорта, представителей частного бизнеса, журналистов, экспертов спортивной индустрии.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области