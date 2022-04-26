Музыкант и депутат Сергей Войтенко дал концерт для вынужденных переселенцев с Донбасса

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В минувшие выходные депутат Самарской Губернской думы Сергей Войтенко вместе со своими коллегами по заксобранию Николаем Сомовым и Дмитрием Холиным посетили пункт временного размещения в Отрадном.

Депутаты «Единой России» продолжают поддерживать гостей региона из братских республик ДНР, ЛНР и Мариуполя, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Помогают продуктами, лекарствами, вещами, не забывая о моральной поддержке.

«Это, наверное, одно из самых правильных и верных решений, потому что культура дает людям возможность быть более открытыми, немного выдохнуть. Наверное, никакие другие слова так не одухотворяют людей, как песня, как музыка», - рассказал заслуженный артист Российской Федерации, депутат-единоросс Сергей Войтенко.

Инициативу Сергея в областном парламенте коллеги по депутатскому корпусу восприняли с энтузиазмом и помогают ему в организации концертов в пунктах временного размещения.

Сергей Войтенко предложил выступить в ПВР своим коллегам-музыкантам.

«Они тоже готовы приезжать и дарить радость. А так эта инициатива на поверхности лежала. Когда вы куда-то в гости приедете, к вам будет такое же отношение, и это абсолютно нормально. Мы должны быть гостеприимными. Понятно, что у людей здесь есть сейчас определенный момент - они потеряли свой дом. То есть для того, чтобы им вернуться, должно пройти определенное время. В это время они должны ощущать, что их здесь любят, им здесь рады», - дополнил Войтенко.

В репертуар вошли песни, которые известны не только русским, но и украинским гостям. Например, «Смуглянка», «Маруся», известные песни из кинофильмов. Концерт длился больше часа, но зрители долго не отпускали музыканта, а 9-летний Давид даже вышел на сцену и танцевал вместе с Сергеем Войтенко.

«Такие выступления очень отвлекают от грустных мыслей, от усталости, от всего пережитого», - поблагодарила за выступление самарского музыканта жительница Мариуполя Светлана.

Депутаты Дмитрий Холин и Николай Сомов уверены, что это не последний концерт для гостей из Донбасса.

В ПВР в Отрадном поселились 87 переселенцев из Мариуполя, из них 12 детей. У многих даже документов нет и сейчас они их восстанавливают.

«Нужно немного времени, чтобы они преодолели отчуждённость. Конечно, они не уверены, у них большая тревожность, потому что они пережили очень многое», - отмечает депутат Самарской губдумы Николай Сомов.

Депутат-единоросс выразил восхищение талантом своего коллеги по парламенту Сергея Войтенко: «Его профессионализм и талант самое угрюмое лицо способны превратить в светлое и доброжелательное. Конечно, это имеет большое значение. Он большой молодец, что делает это совершенно безвозмездно, дает такие благотворительные концерты, которые позволяют людям немного оттаять, прочувствовать, что здесь им рады, здесь доброжелательная обстановка и все готовы им помогать».

Напомним, что в Самарской области в 11 пунктах временного размещения сейчас находятся более 1600 вынужденных переселенцев из республик ДНР и ЛНР и Мариуполя. В ПВР все обеспечены горячим питанием, специалисты помогают оформить документы и единовременные выплаты, предлагают вакансии для трудоустройства.