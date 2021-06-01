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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Многодетная мама Светлана Макушева пойдет в губернскую думу: «Очень ценю поддержку жителей и своей семьи»

1 июня 2021 15:17
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Светлана Макушева поблагодарила избирателей и близких людей за победу в предварительном голосовании «Единой России».

Для участия во внутрипартийном отборе многодетную маму и общественницу выдвинул Самарский союз женщин.

Общественница, многодетная мама, член Самарского союза женщин Светлана Макушева стала одним из победителей предварительного голосования «Единой России» в Самарской области. Кандидат получила 61,46% процента голосов по территории, где выдвигала свою кандидатуру – она совпадает с избирательным округом №3 и включает Железнодородный, Куйбышевский и Октябрьский район Самары. Светлана Макушева стала второй в числе победителей по этому округу  – менее чем на тысячу голосов ее обошел Константин Доладов, который представляет Совет отцов Самары.

Светлана Макушева рассказала, что выбор жителей наполняет ее энергией и дает силы работать дальше.

«Я от души благодарю людей, которые меня поддержали. Каждого, кто голосовал онлайн или пришел на участки. В период проведения голосования мне звонили, писали, предлагали помочь. Именно тогда я поняла, как много жителей готовы идти вперед вместе со мной», - поделилась она.

Общественная активистка рассказала, что в предварительном голосовании «Единой России» участвует в третий раз.

«В этом году внутрипартийный отбор можно назвать репетицией осенних выборов, потому что между кандидатами была серьезная конкуренция. Тем приятнее понимать, что жители поддержали меня», - отметила Светлана Макушева.

Напомним, «Единая Россия» – единственная политическая сила, которая формирует списки своих кандидатов открыто, гласно, прозрачно. «Такую степень открытости и ориентации на запросы граждан демонстрирует только наша Партия. Предварительное голосование является ярким примером того, что она находится в постоянном диалоге с гражданским обществом и по всем социально значимым вопросам советуется с людьми», - подчеркнул председатель регионального оргкомитета предварительного голосования, секретарь реготделения «Единой России», губернатор Дмитрий Азаров. Он напомнил, что предварительное голосование в Самарской области было высококонкурентным. Заявиться на участие в нем мог любой член партии и даже беспартийный. В итоге претендентами на выдвижение от «Единой России» в Государственную Думу и Губернскую Думу стали 322 человека. Такого уровня конкуренции в прежние годы не было, подчеркнул Дмитрий Азаров. Наряду с действующими депутатами, политиками со стажем, в предварительном голосовании приняли активное участие много новых лиц, много молодёжи, напомнил он. «Среди них немало ярких людей, которые достойно проявили себя - волонтёров, медицинских работников, представителей общественного самоуправления. Это усилило интерес граждан к праймериз», - резюмировал Дмитрий Азаров.

Предварительное голосование «Единой России» проходило в регионе, как и по всей стране, с 24 по 30 мая. За это время в Самарской области онлайн и офлайн проголосовали 355 483 человека. Это почти 15 процентов от общего количества избирателей в области.

 

Фото: Из личного архива С.В. Макушевой

Теги: «Единая Россия» предварительное голосование

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