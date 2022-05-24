Мишустин: ТЦ смогут расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными странами

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Правительство России предоставит собственникам торговых центров право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными странами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций, передает ТАСС.

Глава кабмина отметил, что ранее в текст договора между собственником и арендатором нередко включался пункт о том, что размер платежей будет зависеть от выручки магазина, но сейчас это приводит к неприятным ситуациям. "Некоторые иностранные компании, приостанавливая работу по политическим соображениям, не торопятся освобождать помещения. Вывеска висит, но арендная плата собственникам не идет, ведь выручка отсутствует", - отметил Мишустин, добавив, что, как правило, это касается довольно крупных арендаторов, соответственно, и потери у владельцев помещений существенные.

"Поэтому собираемся предоставить собственникам право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными государствами", - указал премьер.

Фото: ТАСС