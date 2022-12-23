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Мишустин сообщил о выделении Пенсионному фонду России почти 1,5 триллиона рублей

23 декабря 2022 18:39
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На текущий и следующие годы.

Правительство направит почти полтора триллиона рублей Пенсионному фонду России (ПФР) на текущий и следующие годы, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

"Глава государства отметил, что, безусловно, выполнение социальных обязательств стоит во главе угла всех наших задач. И мы сегодня направим Пенсионному фонду почти 1,5 триллиона рублей. Они пойдут на предоставление пенсий гражданам в текущем и следующем годах. А также на специальные федеральные надбавки неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума", - сказал он на заседании правительства,

Мишустин также добавил, что на эти средства продолжатся и ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам. По его словам, люди по всей стране должны получать поддержку государства без сбоя.

 

Фото:   ТАСС

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