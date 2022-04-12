Мишустин о новых мерах кабмина: продление водительских прав, выкуп земель   

139

Правительство России на три года продлит срок действия истекающих водительских прав и примет несколько мер для поддержки строительной отрасли - в частности, на льготные кредиты застройщикам жилья выделят 35 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций, передает ТАСС.

По его словам, власти также отложат до следующего года переход к новому методу ценообразования в рамках строительных госконтрактов и упростят правила аренды земельных участков, если на них планируется создать импортозамещающие производства. В общей сложности озвученные премьером инициативы обойдутся почти в 50 млрд рублей.

Аренда и выкуп земель

Некоторые из этих решений уже закреплены "на бумаге". В частности, одно из подписанных постановлений существенно упрощает предоставление государственных и муниципальных земельных участков. Физические и юридические лица смогут без торгов взять их в аренду, если намерены создать там производство в сфере импортозамещения.

Россияне также получат возможность без торга выкупить землю, которую раньше они арендовали у государства для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества. При этом государство сможет равноценно обменивать свои участки на частные, если они необходимы для строительства социально-культурных и коммунально-бытовых объектов.

Продление водительских прав

Как сообщил Мишустин, еще одно подписанное им постановление "направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан". Согласно документу, срок действия российских водительских прав, истекающих в 2022-2023 годах, будет автоматически продлен на три года. Эта мера коснется порядка 5 млн удостоверений.

Кроме того, на 12 месяцев будут пролонгированы диагностические карты для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов. По предварительным оценкам, мера затронет около 600 организаций.

На год будут продлены и некоторые санитарно-эпидемиологические заключения.

Строительная сфера

Множество новых мер касается поддержки строительной отрасли. Так, подписано распоряжение о выделении 35 млрд рублей на льготное кредитование строителей жилья. Как пояснял Мишустин, "государственная поддержка позволит в текущей ситуации снизить вероятность срыва сроков ввода объектов, а кредитующим их банкам - уменьшить риски роста проблемных займов".

Средства пойдут на субсидирование процентной ставки по кредитам и, по оценке властей, помогут возвести 18,5 млн кв. м, треть из которых должны ввести в эксплуатацию до 1 апреля 2024 года.

Продление туристического кешбэка

Выступая в прошлый четверг с отчетом о работе правительства в Госдуме, Мишустин анонсировал продление программы туристического кешбэка на неделю, до 15 апреля. Это, по расчетам властей, должно позволить еще как минимум 1,5 млн россиян приобрести путевки на отдых внутри страны.

Поддержка студентов и ученых

Еще несколько мер касаются поддержки науки и образования. Так, количество бюджетных мест в очной магистратуре по приоритетным направлениям научно-технологического развития будет увеличено, на это власти выделят почти 4,5 млрд рублей, рассказал Мишустин.

Кроме того, кабмин на 1 млрд рублей расширит программу предоставления жилищных сертификатов молодым ученым, благодаря чему документы на квартиру смогут получить более 300 специалистов.

Импортозамещение цыплят

Правительство также направит 5 млрд рублей на создание предприятия, которое позволит преодолеть зависимость российских птицефабрик от импортных цыплят, сообщил Мишустин. Речь идет о курах мясных пород.

Другие меры

Как отметил Мишустин в заключение, кабмин готовит еще один набор мер по укреплению российской экономики в период усиления санкционного давления. Среди них - поддержка промышленных проектов, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и переработки твердых коммунальных отходов, а также мероприятия по дополнительной помощи регионам.

Фото: ТАСС