Я нашел ошибку
Главные новости:
Один человек находится в критическом состоянии.
CNN: в результате стрельбы на станции метро в Нью-Йорке пострадали 13 человек
У этой кровати есть электропривод, который позволяет менять положение частей.
Чтобы вообще от компьютера не отходить: в Японии разработали кровать специально для геймеров
Также компания добавила, что изменения коснутся всех тарифов с учетом локальной специфики каждого города.
Яндекс.Такси подорожает по всей России
По словам премьер-министра, правительство также примет несколько мер для поддержки строительной отрасли.
Мишустин о новых мерах кабмина: продление водительских прав, выкуп земель   
Их имена известны не всем, однако их творчество открыло русскому искусству путь к стилю модерн, к его национальному направлению.
«Ах, если бы вы были здесь»: в Музее Модерна открывается выставка двух художниц – Поленовой и Якунчиковой
Потребовалась помощь спасателей.
На Волга около острова Лягушачий лодка с двумя женщинами на борту столкнулась с плавающей льдиной
С Днем космонавтики, в развитии которой регион занимает передовые позиции в стране и мире, земляков поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
Дмитрий Азаров: «Славная космическая история нашего региона продолжается и сегодня»
Уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.
Перед судом предстанут самарские чиновники, обвиняемые в хищении денег при реализации нацпроектов 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.16
4.31
EUR 85.98
4.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает ребят на увлекательный квест «Животные – покорители космоса»
В Новокуйбышевске сотрудники пожарно-спасательного гарнизона провели показательное пожарно-тактическое занятие в здании библиотеки
В музее «Самара Космическая» откроется персональная выставка Виктора Панидова в технике офорт
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Мишустин о новых мерах кабмина: продление водительских прав, выкуп земель   

12 апреля 2022 21:51
139
По словам премьер-министра, правительство также примет несколько мер для поддержки строительной отрасли.

Правительство России на три года продлит срок действия истекающих водительских прав и примет несколько мер для поддержки строительной отрасли - в частности, на льготные кредиты застройщикам жилья выделят 35 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций, передает ТАСС.

По его словам, власти также отложат до следующего года переход к новому методу ценообразования в рамках строительных госконтрактов и упростят правила аренды земельных участков, если на них планируется создать импортозамещающие производства. В общей сложности озвученные премьером инициативы обойдутся почти в 50 млрд рублей.

Аренда и выкуп земель

Некоторые из этих решений уже закреплены "на бумаге". В частности, одно из подписанных постановлений существенно упрощает предоставление государственных и муниципальных земельных участков. Физические и юридические лица смогут без торгов взять их в аренду, если намерены создать там производство в сфере импортозамещения.

Россияне также получат возможность без торга выкупить землю, которую раньше они арендовали у государства для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества. При этом государство сможет равноценно обменивать свои участки на частные, если они необходимы для строительства социально-культурных и коммунально-бытовых объектов.

Продление водительских прав

Как сообщил Мишустин, еще одно подписанное им постановление "направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан". Согласно документу, срок действия российских водительских прав, истекающих в 2022-2023 годах, будет автоматически продлен на три года. Эта мера коснется порядка 5 млн удостоверений.

Кроме того, на 12 месяцев будут пролонгированы диагностические карты для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов. По предварительным оценкам, мера затронет около 600 организаций.

На год будут продлены и некоторые санитарно-эпидемиологические заключения.

Строительная сфера

Множество новых мер касается поддержки строительной отрасли. Так, подписано распоряжение о выделении 35 млрд рублей на льготное кредитование строителей жилья. Как пояснял Мишустин, "государственная поддержка позволит в текущей ситуации снизить вероятность срыва сроков ввода объектов, а кредитующим их банкам - уменьшить риски роста проблемных займов".

Средства пойдут на субсидирование процентной ставки по кредитам и, по оценке властей, помогут возвести 18,5 млн кв. м, треть из которых должны ввести в эксплуатацию до 1 апреля 2024 года.

Продление туристического кешбэка

Выступая в прошлый четверг с отчетом о работе правительства в Госдуме, Мишустин анонсировал продление программы туристического кешбэка на неделю, до 15 апреля. Это, по расчетам властей, должно позволить еще как минимум 1,5 млн россиян приобрести путевки на отдых внутри страны.

Поддержка студентов и ученых

Еще несколько мер касаются поддержки науки и образования. Так, количество бюджетных мест в очной магистратуре по приоритетным направлениям научно-технологического развития будет увеличено, на это власти выделят почти 4,5 млрд рублей, рассказал Мишустин.

Кроме того, кабмин на 1 млрд рублей расширит программу предоставления жилищных сертификатов молодым ученым, благодаря чему документы на квартиру смогут получить более 300 специалистов.

Импортозамещение цыплят

Правительство также направит 5 млрд рублей на создание предприятия, которое позволит преодолеть зависимость российских птицефабрик от импортных цыплят, сообщил Мишустин. Речь идет о курах мясных пород.

Другие меры

Как отметил Мишустин в заключение, кабмин готовит еще один набор мер по укреплению российской экономики в период усиления санкционного давления. Среди них - поддержка промышленных проектов, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и переработки твердых коммунальных отходов, а также мероприятия по дополнительной помощи регионам.

 

Фото:   ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
15 апреля в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детских садах
12 апреля 2022  11:00
15 апреля в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детских садах
265
Участники совещания рассмотрели социально-экономическую ситуацию на системообразующих предприятиях, обсудили ситуацию на рынке труда, а также результаты мониторинга рынка продуктов питания и продовольственных товаров.
11 апреля 2022  18:58
«Каждое предприятие должно получить поддержку»: Дмитрий Азаров провел заседание штаба по экономике
527
В центре внимания губернатора и кабинета министров — вопросы социальной поддержки и адресной помощи жителям региона.
11 апреля 2022  17:38
Новые социальные выплаты и адресная помощь землякам - Дмитрий Азаров провел заседание областного Правительства
662
В Самарской области пройдут торжественные мероприятия, посвящённые Дню космонавтики
11 апреля 2022  13:24
В Самарской области пройдут торжественные мероприятия, посвящённые Дню космонавтики
492
В Самаре на 4 дня перекроют улицу Авроры
11 апреля 2022  11:19
В Самаре на 4 дня перекроют улицу Авроры
447
Весь список