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Минцифры РФ поручено подготовить первоочередные меры по защите информационной инфраструктуры страны

7 марта 2022 17:36
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Минцифры предложило госорганам завести аккаунты в Telegram и "ВКонтакте".

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры РФ подготовить первоочередные меры по защите информационной инфраструктуры страны. Об этом ТАСС сообщили в аппарате заместителя председателя правительства России.

Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации федеральных и региональных органов власти. 

"Главное сейчас - это быстрое реагирование и противодействие этим атакам. Необходимая инфраструктура должна оперативно масштабироваться, обеспечивая систему защиты. Минцифры поручено подготовить первоочередные меры по защите информационной инфраструктуры", - отметил вице-премьер.

Многие сайты сейчас размещаются на непрофессиональных площадках. "Яндекс", "Ростелеком" и VK готовы предоставить свои публичные "облака" для максимального быстрого переезда сайтов. Ведомство разъяснило регионам принятые меры поддержки IT-отрасли, а также предложило госорганам завести аккаунты в таких социальных сетях, как Telegram и "ВКонтакте", добавили в аппарате заместителя председателя правительства России.

 

 

Фото из открытых источников

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