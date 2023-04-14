Минцифры предложило приравнять предъявленные через "Госуслуги" документы к оригиналам

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Минцифры предложило приравнять размещенные на "Госуслугах" документы к оригиналам, говорится в проекте указа президента, сообщает РИА Новости.

"При этом цифровые версии не заменяют бумажные документы, при желании по-прежнему можно будет предъявлять оригиналы", — подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе Минцифры уточнили, что приложение "Госуслуги" можно будет использовать для подтверждения личности, при покупках в магазине, во время посадки на поезд, а также для получения госуслуг в МФЦ.

Полный перечень ситуаций, при которых можно будет предъявлять электронные документы, определит правительство.