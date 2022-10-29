Минобороны: Россия после теракта со стороны Киева приостановит участие в зерновой сделке

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Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта в акватории Севастополя, сообщает РИА Новости.

"С учетом проведенного 29 октября киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", — сообщило Минобороны.

Сегодня утром корабли Черноморского флота отразили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты. Объекты в городе при этом не пострадали. Нападение длились несколько часов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации.

Как сообщило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очаков в Николаевской области.

Зерновая сделка

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Они представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает. Предусматривалось, что сделка прекратит свое действие 19 ноября текущего года.

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