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Минобороны: первым заметивший дрон в Севастополе матрос представлен к госнаграде

30 октября 2022 18:24
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В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. Их удалось сбить.

Сигнальщик Военно-морского флота (ВМФ), первым заметивший дрон во время атаки на корабли в акватории Севастополя, представлен к госнаграде, сообщили 30 октября в Минобороны России, пишут "Известия".

«Радиотелеграфист <...> корабля «Ладный» Черноморского флота матрос Артем Жильцов, исполняя обязанности вахтенного сигнальщика <...> 29 октября с.г., первым обнаружил неизвестный беспилотный морской аппарат, движущийся на вход в гавань по Севастопольской бухте», — сообщили в Минобороны.

О приближающемся неизвестном объекте он доложил вахтенному офицеру, что позволило уничтожить аппарат и сорвать планы противника по проведению теракта, добавили в военном ведомстве.

Утром 29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты.

В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. Их удалось сбить. Никто не пострадал. Также не пострадала инфраструктура.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что подготовка атаки на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов.

30 октября обломки морских беспилотников, применявшихся в атаке на Севастополь, были подняты на поверхность. Эксперты установили, что дроны запустили с побережья Одессы.

 

Фото: Министерство обороны Российской Федерации/"ИЗВЕСТИЯ"

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