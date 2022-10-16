Минобороны Белоруссии: в региональной группировке Союзного государства будет до девяти тысяч военных из России

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Численность российской части региональной группировки Союзного государства составит чуть менее девяти тысяч человек, сообщил в Twitter начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, передает РИА Новости.

"Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав РГВ (белорусско-российская региональная группировка войск (сил). — Прим. ред.), начали прибывать в Беларусь. Передислокация займет несколько дней. Общая численность составит чуть менее девяти тысяч человек", — написал он.

Он добавил, что более подробную информацию сообщат завтра на брифинге для иностранных военных атташе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом фронта против республики безумно с военной точки зрения, но к этому Украину толкает Запад. Он отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Минска. Лукашенко также сообщил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов