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МИД России констатировало провал зерновой сделки

3 марта 2023 09:07
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МИД России констатировало провал зерновой сделки

Министерство иностранных дел (МИД) России констатировало провал зерновой сделки. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Вынуждены констатировать — предложенный Антониу Гутерришем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года "пакет" договоренностей не работает», — говорится в заявлении. Причиной этого является саботирование западными странами меморандума Россия — ООН. «Очевидно, что американцам и европейцам нет дела ни до потребностей нуждающихся стран, ни до усилий ООН, которую они давно и упорно пытаются превратить в послушный инструмент обслуживания своих политических целей», — добавили там.

В ведомстве призвали «прекратить разыгрывать продовольственную карту». Там отметили, что наибольшая доля зерна с Украины идет по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства. При этом для российского сельхозэкспорта «чинятся откровенные препятствия». «Запад без зазрения совести хоронит гуманитарный "пакет" Генсекретаря ООН», — заключили российские дипломаты.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва может согласиться на продолжение зерновой сделки, но для этого надо соблюдать ее условие. До этого надо начать переговоры о продлении договоренностей, попросила Украина, обратившись по этому поводу к Турции и ООН, пишет Лента.

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