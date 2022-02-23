Я нашел ошибку
Главные новости:
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!
С каких улиц Самары ночью будет организован вывоз снега
В ведомстве подчеркнули, что санкционный прессинг не способен повлиять на решимость России твердо отстаивать свои интересы.
МИД РФ: Россия даст сильный, выверенный и чувствительный ответ на санкции США
Президент республики рассчитывает провести переговоры с Путиным после переговоров с партнерами по НАТО.
Эрдоган: Турция не может отказаться от РФ, несмотря на обострение на Украине
Первый автопоезд, который привез 800 тонн гуманитарной помощи от «Единой России» в Ростовскую область, собирали в 24 регионах.
 Региональные отделения «Единой России» готовы помочь эвакуированным жителям Донбасса
В преддверии праздника, посвященного защитникам Родины, сотрудники СУ СКР СО посетили медицинское учреждение.
Коллектив и пациентов Самарского областного госпиталя ветеранов войн поздравили с Днем защитника Отечества
В заключение торжественного мероприятия на площади Славы были даны залпы оружейного салюта.
Руководитель СУ СКР СО Марат Галиханов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества
Сегодня состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Славы города Самары, посвященная Дню защитника Отечества.
Олег Бойко почтил память павших героев – защитников Отечества
От лица жителей Самарской области глава региона поблагодарил военнослужащих, сотрудников всех силовых ведомств за безупречную службу.
В День защитника Отечества Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.42
3.65
EUR 90.88
3.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Росгвардейцы организовали флешмоб для пассажиров железнодорожного вокзала Самары
Самарские студентки поборются за титул «Краса студенчества России»
Жителей региона приглашают на кинопоказы и онлайн-экскурсии в честь Дня защитника Отечества
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

МИД РФ: Россия даст сильный, выверенный и чувствительный ответ на санкции США

23 февраля 2022 17:27
118
В ведомстве подчеркнули, что санкционный прессинг не способен повлиять на решимость России твердо отстаивать свои интересы.

Москва даст сильный ответ на санкции США, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД РФ о новых антироссийских санкциях США, передает ТАСС.

Россия остается открытой к дипломатии, основанной на принципах взаимного уважения и равноправия, говорится в заявлении ведомства.

РФ доказала, что при всех санкционных издержках способна минимизировать наносимый ущерб, санкционный прессинг не способен повлиять на решимость Москвы твердо отстаивать свои интересы, отмечается в документе.

США по-прежнему считают, что вправе навязывать всем собственные правила миропорядка, говорится в сообщении МИД. В ведомстве заявили, что в арсенале американской внешней политики остались только шантаж, запугивания и угрозы.

 

 

Фото:   ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Определен 101 полуфиналист конкурса «Флагманы образования. Студенты» из ПФО
23 февраля 2022  13:46
Определен 101 полуфиналист конкурса «Флагманы образования. Студенты» из ПФО
241
Еще 4 156 жителей Самарской области заболели коронавирусом
23 февраля 2022  13:24
Еще 4 156 жителей Самарской области заболели коронавирусом
463
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества
23 февраля 2022  12:52
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества
253
В Самарской области готовы к приему прибывающих из ДНР и ЛНР 24 февраля
23 февраля 2022  11:17
В Самарской области готовы к приему прибывающих из ДНР и ЛНР 24 февраля
313
Справиться с задачей предстоит до 1 марта. 
22 февраля 2022  20:31
Губернатор поручил областному правительству произвести индексацию региональных выплат на уровень инфляции
1223
Весь список