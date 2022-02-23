МИД РФ: Россия даст сильный, выверенный и чувствительный ответ на санкции США

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Москва даст сильный ответ на санкции США, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД РФ о новых антироссийских санкциях США, передает ТАСС.

Россия остается открытой к дипломатии, основанной на принципах взаимного уважения и равноправия, говорится в заявлении ведомства.

РФ доказала, что при всех санкционных издержках способна минимизировать наносимый ущерб, санкционный прессинг не способен повлиять на решимость Москвы твердо отстаивать свои интересы, отмечается в документе.

США по-прежнему считают, что вправе навязывать всем собственные правила миропорядка, говорится в сообщении МИД. В ведомстве заявили, что в арсенале американской внешней политики остались только шантаж, запугивания и угрозы.

Фото: ТАСС