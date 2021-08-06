Международные наблюдатели из ОБСЕ отказались ехать в Россию

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Организация выдвинула завышенные требования и хотела квоту в 500 наблюдателей.

В прошлые годы число наблюдателей от организации было в разы меньше.

К тому же из-за коронавируса число мест ограничено.

Россия была готова принять делегацию ОБСЕ и предлагала организации наибольшее число наблюдателей из всех других международных организаций, но они все равно отказались.

Для сравнения, на президентских выборах в США от ОБСЕ было 25 наблюдателей, на выборах в Болгарии — 12, в Нидерландах — 5.

Наша страна руководствовалась требованиями безопасности, не стоит забывать, что европейские страны закрыты из-за распространения в них дельта-штамма.

В любом случае, на выборах в России международных наблюдателей будет столько же, сколько и планировалось. Их количество не уменьшится, места представителей ОБСЕ займут наблюдатели от других организаций.

Фото из открытых источников