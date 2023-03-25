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Медведев призвал цифровизировать военкоматы

25 марта 2023 13:38
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Медведев призвал цифровизировать военкоматы

Российские власти долгое время не занимались военкоматами, в настоящий момент пришла пора их привести в чувство заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

"Те же самые военкоматы: ими не занимались долгое время. В настоящий момент пришла пора их привести в чувство. Я недавно ездил в Петербург смотрел, как происходит цифровизация военкоматов. Здесь уже многое делается. Надеюсь, что это будет удобно для всех, в том числе для призывников и для контрактников", - сказал Медведев.

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