Медведев призвал цифровизировать военкоматы

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Российские власти долгое время не занимались военкоматами, в настоящий момент пришла пора их привести в чувство заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

"Те же самые военкоматы: ими не занимались долгое время. В настоящий момент пришла пора их привести в чувство. Я недавно ездил в Петербург смотрел, как происходит цифровизация военкоматов. Здесь уже многое делается. Надеюсь, что это будет удобно для всех, в том числе для призывников и для контрактников", - сказал Медведев.