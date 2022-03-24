МЧС России: начались единовременные выплаты жителям на освобожденных территориях Украины

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В соответствии с решением Правительства РФ для оказания помощи населению, проживающему на пострадавших территориях Украины, МЧС России организована работа по выплатам денежных средств.

Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей направлены на поддержку наиболее социально незащищенных групп населения - пенсионеров и работников бюджетной сферы.

На освобожденных территориях Украины начинают работать пункты выдачи финансовой помощи.

«Вчера уже начал работу первый мобильный пункт, где сотрудники МЧС России принимают от граждан документы и производят выплаты. Приняты первые заявления. Людей информируют через СМИ, а далее они передают информацию родственникам, соседям. Хочу отметить, что работа только начинается, но поставленная нам задача будет выполнена в полном объеме», - подчеркнул врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Фото: МЧС России