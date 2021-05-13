Марина Антимонова о предложениях «ЕР» в послании Президента: это прямая помощь, которую жители получат уже в этом году

163

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова рассказала о том, как будут реализовываться поручения Президента Владимира Путина по итогам Послания 21 апреля, а также предложения «Единой России», озвученные главой государства в ходе обращения к парламентариям.

Среди этих предложений – обновление автопарка «скорых» и школьных автобусов в регионах, стопроцентная оплата больничного родителям детей до семи лет, ежемесячная выплата беременным женщинам с низким доходом, возврат родителям половины стоимости путевок в детские лагеря и другие.

- Марина Юрьевна, какие основные тезисы выступления главы государства вы выделили для себя?

- Послание-2021, без сомнения, самое «социальное». Это прямая, конкретная помощь нашим жителям, и уже в этом году поддержку почувствует большое количество людей.

Анализ поручений президента мы в Самарской области начали еще во время его выступления. Уже после Послания на совещании под председательством первого вице-губернатора детально обсудили и наметили пути реализации по каждому направлению.

Если говорить о сфере здравоохранения, то это обновление парка автомобилей скорой помощи, возможность использования тест-систем при появлении новых инфекций. Кроме того, дано поручение и выделены средства на научные разработки антибиотиков последнего поколения, которые могли бы справиться с новыми вызовами. Это крайне важно, так как дает возможность спасти огромное количество жизней.

Что касается демографической политики, то в первую очередь отмечу выплаты семьям с детьми, в том числе неполным, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка. Пожалуй, самое долгожданное решение президента, которого все ждали, потому что именно эта категория нуждается в наибольшей помощи. Еще один существенный пункт Послания – поддержка родителей при подготовке малышей к школе. В Самарской области подобные региональные выплаты есть, но понятно, что они значительно меньше. Отдельным категориям семей, которые остро нуждаются в помощи, мы выплачиваем около тысячи рублей – это и неполные, и большие многодетные, и те, где, к примеру, один папа воспитывает детей, и семьи, в которых подрастают приемные, опекаемые дети.

Также мы в Самарской области готовимся к реализации других мер поддержки. Например, продолжение программы строительства школ. У нас есть населенные пункты, где этот вопрос нужно решать, как можно быстрее. Сейчас готовится план строек. Особое внимание - и обновлению парка школьных автобусов.

- Сколько семей в Самарской области могут рассчитывать на поддержку, объявленную главой государства?

- Сейчас проводится анализ потенциальных получателей. По прогнозам, не менее 100 тысяч семей. Для нас наступило долгожданное время, когда на федеральном уровне начнут реализовываться столь серьезные шаги. И мы в регионе сделаем все, что от нас зависит.

- Расскажите подробнее о механизме получения выплат.

- Активно работаем совместно с Пенсионным фондом РФ, через который и будут производиться все основные выплаты - централизованно, через федеральные ресурсы, с использованием механизма социального казначейства – то есть в режиме «одного окна». Безусловно, если у кого-то из получателей возникнут трудности, поможем и проконсультируем. Но надеемся, что все пройдет в максимально автоматизированном режиме с использованием современных технологий.

- Президент в своем Послании не обошел стороной тему детского отдыха.

- 50-процентная компенсация стоимости путевки в детские оздоровительные центры - отличное подспорье родителям. Большинство центров в нашем регионе работают по государственному или муниципальному заказу – то есть путевки детям предоставляются бесплатно. С оставшимися мы совместно с департаментом по туризму сейчас отрабатываем новую технологию. В Самарской области в реестр детских оздоровительных центров входит 50 учреждений, из них 14 уже готовы работать по системе кэшбека.

Чтобы жителям было проще сориентироваться, на сайте нашего министерства опубликуем с разъяснениями список детских центров, участвующих в системе кэшбека. Надеюсь, что такая поддержка родителей останется на долгие годы.

В целом хочу подчеркнуть - в последние годы в каждом из решений президента, которые принимаются в сфере поддержки семей с детьми, прослеживается хорошая преемственность. В результате за несколько лет сформировался комплексный социальный пакет поддержки семей с детьми. Эти решения очень важны и нужны.

Благодаря последовательным шагам государства по развитию демографической политики за последние четыре года в Самарской области с 80 тысяч до 140 тысяч выросло число семей, получающих меры поддержки. У нас рождается все больше третьих детей - когда родители в современном мире решаются на многодетность, это говорит о многом. Ради того, чтобы наши семьи росли, мы и дальше будем усиленно работать. Президент дал поручение Правительству РФ в мае-июне проработать концептуальные подходы по более целостному подходу к поддержке семей с детьми. Ожидаем, что на это направление будут направлены серьезные ресурсы.