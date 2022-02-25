Лондон вводит санкции против Путина и Лаврова

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Великобритания очень скоро введет санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам его телефонного разговора с лидерами НАТО, передает ТАСС.

"Премьер-министр призвал лидеров [НАТО] предпринять немедленные действия против [использования в России платежной системы] SWIFT", - заявил Джонсон. По его словам, Лондон введет "очень скоро санкции против президента Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в дополнение к санкционному пакету, которые Великобритания объявила накануне". В чем именно будут заключаться рестрикции, не уточняется.

При этом глава британского правительства заявил о невозможности нормализации отношений с Россией в свете операции на Украине. "Он [Джонсон] добавил, что после действий России никакой нормализации отношений не может быть", - говорится в распространенном заявлении. Так, в разговоре с лидерами НАТО он заявил, что "Украину поглощает катастрофа" и что это - "евроатлантический кризис с глобальными последствиями", отмечается в заявлении.

Джонсон также рассказал о предложении Лондона по укреплению восточных рубежей НАТО и заверил, что "Великобритания готова к любому новому запросу со стороны Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, чтобы оказать военную помощь НАТО со стороны британских вооруженных сил", - сообщили в канцелярии главы правительства.

"У НАТО должна быть главенствующая роль в будущей европейской безопасности и жизненно важно, чтобы она была усилена сейчас", - добавил Джонсон.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Фото: EPA-EFE/Simon Dawson /10 DOWNING STREET/ТАСС