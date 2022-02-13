ЛДПР призвала не верить ложным сообщениям о состоянии Жириновского

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В ЛДПР разослали однопартийцам разъяснение относительно ложных звонков злоумышленников о якобы смерти Владимира Жириновского, отметив, что информация ложна и безосновательна, сообщил РИА Новости первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Каргинов.

Ранее Минздрав сообщил, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля, его состояние оценивается как стабильное. В партии также сообщили, что Жириновской продолжает работать.

"Были провокации, ночные телефонные звонки по поводу смерти Владимира Вольфовича, прошли они по всей стране. Мы пояснили ситуацию — что это вранье и безосновательно", — отметил он.

Как уточнил политик, разъяснение было отправлено, чтобы "люди не паниковали и понимали, что идет провокация".

"Отправили дополнительные (запросы. — Прим. ред.) в силовые структуры, запросы, чтобы понять, — потому что шли звонки с поддельных телефонных номеров", — сообщил депутат.

Как добавил Каргинов, он и сам получал несколько раз такие звонки и уже обратился с заявлением в Генпрокуратуру, Следственный комитет, Роскомнадзор и ФСБ.

Фото: РИА Новости / Максим Блинов