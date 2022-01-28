Лавров: введение США новых санкций в отношении России будет эквивалентно разрыву отношений

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Введение Вашингтоном нового пакета санкций в отношении Москвы будет эквивалентно разрыву отношений между США и РФ, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям, передает ТАСС.

"Что касается угроз введения санкций, американцам сказано было, в том числе в контактах президентов, что тот пакет <...>, ну и сопровождающийся полным отключением тех финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, он будет эквивалентен разрыву отношений", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном введении США новых санкций против России, включая персональные санкции против российского руководства.

При этом Лавров отметил, что на Западе понимают, что введение этих санкций не соответствует "чьим бы то ни было интересам".

Ранее группа демократов во главе с председателем комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Робертом Менендесом (демократ от штата Нью-Джерси) внесла в верхнюю палату американского законодательного органа законопроект под названием "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". Он предполагает введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод "Северный поток - 2".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом пресс-секретарь российского лидера не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС