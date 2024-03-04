Кремль: в недрах бундесвера предметно обсуждают удары по России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Кремля очевидно намерение немецкой армии нанести удар по территории РФ.
Как отметил Песков в понедельник, план офицеров бундесвера атаковать Крымский мост ракетами обсуждали "предметно и конкретно".
"Это не нуждается в никаких юридических трактовках", – подчеркнул Песков.
Представитель Кремля напомнил, что в связи с публикацией перехваченного разговора четырех немецких офицеров в МИД РФ был вызван посол ФРГ.
Как далее сказал Песков, Россия надеется, что канцлер ФРГ Олаф Шольц выполнит обещание провести проверку публикации. Также в Москве хотели бы узнать итоги этого расследования, пишет Смотрим.
"Господин Шольц сказал, что будет быстрая, полная и эффективная проверка проводиться в этой связи. Надеемся, что мы каким-то образом, я имею в виду даже через СМИ, узнаем, к чему пришла эта проверка", – заключил Песков.