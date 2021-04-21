Кремль ответил на требование Чехии вернуть высланных дипломатов: с Россией бесперспективно говорить в стилистике требований

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Россия не приемлет стилистику требований по отношению к себе со стороны других стран, это подчеркивал в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

Об этом ТАСС заявил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя требования Чехии принять обратно высланных из России чешских дипломатов.

"Именно сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли Москва рассматривать оглашенное главой МИД Чехии Якубом Кулганеком требование.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС