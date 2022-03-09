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Кремль надеется, что в ситуации с американскими биолабораториями на Украине удастся разобраться. Всему миру будет интересно узнать, чем именно они занимались, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Тема эта, конечно, очень важна. И важна она, наверное, для всего мира. Будем надеяться, что удастся разобраться с этими учреждениями, которые функционировали на территории Украины и эксплуатация которых фактически осуществлялась американскими специалистами", - сказал представитель Кремля журналистам в среду.

Как считает Песков, "наверняка всему миру будет интересно понять и узнать, чем занимались эти учреждения".

Фото: ТАСС