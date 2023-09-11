Кремль и ЦИК прокомментировали результаты выборов

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Прошедшие в России выборы подтвердили абсолютную поддержку президента в обществе. В Кремле анализируют итоги, их результаты весьма красноречивы, отметил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также сообщил журналистам, что к выборам главы государства "в прикладном плане" подготовка еще не началась.

Глава ЦИК Элла Памфилова, со своей стороны, отметила, что повторных голосований или вторых туров на выборах глав регионов не требуется, а также рассказала, что на выборах в региональные заксобрания были избраны представители от девяти партий.

Что касается средней явки на региональных выборах в РФ, она составила 43,5 процента. Памфилова обратила внимание на то, что это самый высокий показатель с 2017 года, передает ТАСС.